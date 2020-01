"Hear me from heaven", arriva il nuovo cd di Daniele Ivaldi: special guest Shel Shapiro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si intitola “Hear me from heaven” il nuovo album di Daniele Ivaldi, in uscita il 24 gennaio. Per questo lavoro il chitarrista può contare anche su una special guest d’eccezione: Shel Shapiro, che interpreta il brano “Moon river” di Henry Mancini, dalla colonna sonora del film “Colazione da Tiffany”.Ivaldi, chitarrista di talento, tra live, sessioni di registrazioni ed eventi televisivi ha collaborato con vari esponenti di primo piano della musica italiana, tra i quali Loredana Bertè, New Trolls, Pfm, Sandro Giacobbe, Mango, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli. Da diversi anni porta avanti un sodalizio artistico con Shapiro, che lo affianca in uno degli otto brani della track list.«In questo cd – dice Ivaldi - c’è tutto quello che mi è sempre piaciuto fare. La partecipazione di Shel Shapiro per me è un enorme regalo». E lui ricambia: «Ci sono molti bravi chitarristi in Italia – spiega - ma di grandi ce ne sono pochi. Lui è uno di quelli, ormai lavoriamo insieme da 15 anni».“Hear me from heaven”, prodotto da Beppe Aleo per l’etichetta Videoradio, sarà disponibile in digital download su tutte le piattaforme streaming ed è distribuito in cd da self.it.