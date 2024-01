Giulia Mazzoni al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con ‘Y.A.S.’: «Fra tradizione e modernità»

Lunedì 8 Gennaio 2024, 12:48

Venerdì 5 gennaio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la pianista e compositrice toscana Giulia Mazzoni ha accompagnato il pubblico in un viaggio all’interno delle nostre emozioni attraverso i brani del nuovo album ‘Y.A.S. – Your Anima System’ (distribuzione ADA Music Italy) e altre composizioni tratte dai suoi precedenti progetti discografici. Registrato a Los Angeles, Praga e Firenze, YAS è una costellazione immaginaria dell'anima dove ogni canzone è una stella, un concept album con una produzione internazionale, una ventata d’aria fresca per la musica contemporanea. Nel progetto la musica strumentale si presenta in una nuova forma, con un linguaggio rinnovato e moderno, che fonde elementi della tradizione classica con il pop. Foto di Fabrizio Cestari da Ufficio Stampa



