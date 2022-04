Guido Maria Grillo, in arrivo un nuovo singolo "Nennella": la canzone d’autore contemporanea che incontra la tradizione

Con la pubblicazione di ANEMA, Guido Maria Grillo si è ritagliato uno spazio proprio nella scena musicale italiana, proponendo una canzone d'autore decisamente attuale, in cui l’ispirazione della canzone napoletana classica e le melodie del Mediterraneo sono proiettate nella contemporaneità con audacia e originalità: una proposta senza omologhi, in Italia, avanguardia della musica napoletana, eppure non riducibile ad alcun regionalismo, decisamente universale.

Contaminazione tra tradizione e contemporaneità, sprazzi di elettronica, con influenze mediorientali ed echi arabeggianti, tipici delle musiche del Mediterraneo, questa è, in sintesi, la sua musica.

Il singolo, che anticipa il prossimo lavoro, uscirà venerdì 22 aprile, per l’etichetta Private Stanze, distribuzione Audioglobe, e si intitola “Nennella” (“bimba”, in dialetto napoletano).

Percorrendo la strada segnata dalla precedente pubblicazione, è caratterizzato da una incessante ricerca sonora e dalle suggestioni armoniche e melodiche delle musiche del Sud, su una fitta trama elettronica ed acustica. L’andamento cadenzato evoca una marcia, la marcia di una coscienza tormentata, lungo la strada dell'esistenza.

Nel videoclip ufficiale, opera dello stesso Guido Maria Grillo, colori fulgidi s’alternano ad algide solitudini, nei turbamenti s’accavallano visioni e ricordi.