Giornata Europea della Festa della Musica, a Piazza di Spagna la Compagnie Transe Express

Si svolgerà in Piazza di Spagna domani, 21 marzo, a partire dalle 17,30, l’ultima tappa di avvicinamento allaprevista per il prossimo solstizio di giugno 2019. In una piazza, allestita per l’occasione come un teatro dell’Opera all’aperto, saranno le Poupées Géantes e i tamburi della “” ad animare il pomeriggio e allietare romani, turisti e spettatori amanti della musica. L’iniziativa del Mibac, della Commissione Europea - Rappresentanza in Italia e della Siae, è realizzata dall’Aipfm Associazione Italiana promozione Festa della Musica che, con questa edizione, celebra i suoi 25 anni di attività. «La cultura, l’arte, la musica, hanno il dono di parlare un linguaggio universale, che non guarda alle differenze ma, anzi, ne fa una risorsa - ha dichiarato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli - La festa della musica, che quest’anno avrà come titolo “Musica Fuori Centro”, punterà a far rivivere le periferie delle nostre città. La rivalutazione delle periferie è una delle priorità del mio mandato. Per questo abbiamo stanziato 25 milioni di euro per progetti culturali che verranno realizzati nelle periferie delle città e contribuiranno a costruire, attraverso la cultura, opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei territori più fragili». «Vorrei, infine, sottolineare che la scelta di preparare la Festa della Musica del 21 giugno con delle tappe di avvicinamento che coincidono con i solstizi e gli equinozi, dà l’idea del ciclo delle stagioni e quindi della vita. Un ciclo che prevede il necessario passaggio, dalle vecchie generazioni alle nuove, di quell’eredità di cultura, bellezza e patrimonio che può vantare il nostro Paese», ha concluso Bonisoli. La manifestazione è resa possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Roma e del Municipio Roma Centro.