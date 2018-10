Giorgia, ecco "Pop Heart": il 16 novembre arriva il nuovo album

Si intitola "Pop Hearth" e uscirà il prossimo il 16 novembre il nuovo album di Giorgia, pubblicato da Microphonica srl e Sony Music. L'artista, come suggerito dal titolo del disco, ha riunito in questo album le cover che le stanno più a cuore. Un'operazione che la riporta al suo primo amore, visto che la carriera di Giorgia era iniziata proprio da interprete di brani celebri di altri artisti.



Nel disco, destinato a diventare uno dei dischi-strenna del Natale 2018, Giorgia proporrà delle reinterpretazioni assolutamente originali, arrangiate da Michele Canova. Sulla cover del disco, di cui ancora non è stata resa nota la tracklist, campeggia un cuore che è un'opera di Marco Bettini, giovane artista pop originario di Roma, con il lavoro grafico dello studio BJF. © RIPRODUZIONE RISERVATA