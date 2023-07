“Gin Tonic”, ecco la nuovo videoclip di Diego Conti

"Gin Tonic” è il titolo del nuovo brano di Diego Conti e ora anche un videoclip, in anteprima per Il Messaggero. La canzone è accomunata dalla precedente “Alcolica” (pubblicata alla fine del 2022), dal fatto che Diego ricorda confusamente quando e come le ha scritte! Di certo, faranno entrambe parte del nuovo album di inediti a cui il giovane cantautore e musicista sta lavorando, un progetto musicale che conterrà importanti collaborazioni, dal nuovo sound ma fedele agli esordi di artista up next. Per Diego, le persone hanno sempre più bisogno di un diversivo per poter liberare la mente dai pensieri negativi ed ansiogeni che la società in cui viviamo contribuisce ad alimentare, e anche per fare il primo passo. Siamo come dei senza Dio alla ricerca del godimento più che della felicità, riflette l’artista. Tutto questo è nel videoclip prodotto da Fonoprint Studios, realistico, senza attori, copioni: puro divertimento per raccontare una notta trascorsa in compagnia a bere, a ballare a sognare e ad essere felici.

Perfino i fuochi d’artificio finali sono stati un regalo del destino non calcolato. È il ritorno ad una estate senza paure, all’essere animali assetati di vita e di godimento in mezzo a fiumi di risate di alcol di profumi di saliva e di sudore. “Quanto cazzo è bella questa generazione quando si diverte e “non pensa più”, e si dimentica delle paranoie e le ansie che questa società ci spinge negli occhi.” Hanno contribuito alla realizzazione del video Paolo Mercadante (regia e montaggio) e Laura Bessega (photo&lights).