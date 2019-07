Due eventi speciali per Gigi D’Alessio: il cantante partenopeo sarà il 20 gennaio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. I concerti anticipano la tournée mondiale del 2020 e saranno un’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo disco in uscita in autunno. © RIPRODUZIONE RISERVATA