Gianni Morandi "tira le orecchie" a Mahmood e Blanco: «Non dite cretinate». Il retroscena di Sanremo 2022

Il dietro le quinte del Festival di Sanremo è quello che incuriosisce sempre più i telespettatori. I fan della kermesse muoiono dalla curiosità di sapere cosa accade tra artisti e star fuori dal palco dell'Ariston. Gossip, rumors, fuori onda e aneddoti curiosi ecco cosa voglio le persone e in fondo è questo Sanremo. A raccontare una chicca del "sotto" palco sono stati Mahmood e Blanco. La coppia, tra i favoriti per la vittoria di Sanremo 2022 con la loro Brividi assieme a Elisa con O forse sei tu, ha raccontato oggi durante un'intervista radiofonica di un incontro avuto con Gianni Morandi anche lui in gara a Sanremo con Apri tutte le porte

Sanremo 2022, l'incontro tra Morandi e la coppia Mahmood e Blanco

«Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha smer**to: “Ehi, ragazzi, non diciamo ca**ate. Nessuno è qui per divertirsi». Ovviamente il discorso era in un clima assolutamente disteso e goliardico, ma Morandi che di esperienza ne ha molta più di Mahmood e Blanco in fondo in fondo ha dato un consiglio da «Brividi» ai due ragazzi. E loro lo sanno e hanno aggiunto: «La cosa più trap che abbiamo sentito è Gianni che diceva: “ehi bro…”».