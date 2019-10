© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 30 maggio 2020tornerà live in Italia con un concerto allodi Firenze. Le prevendite saranno disponibili dall’11 ottobre per il fan club, dal 12 ottobre su Ticketone.it e dal 19 ottobre nei punti vendita abituali. Il 15 novembre uscirà l’album di inediti La differenza (Sony Music), diciannovesimo disco in studio della rocker italiana, a distanza di due anni da Amore gigante, già disponibile in pre order negli store di iTunes e Amazon. Questa la tracklist: La differenza, Romantico e bestiale, Motivo feat. Coez, Gloucester Road, L’aria sta finendo, Canzoni buttate, Per oggi non si muore, Assenza, A chi non ha risposte e Liberiamo.Sempre dall’11 ottobre, sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali La differenza, il nuovo atteso singolo di Gianna Nannini, che anticipa l’omonimo album. In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, precisa una nota, Gianna Nannini ha scelto di realizzare il suo nuovo album nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, nel regno dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock. Il 19 ottobre ritirerà al Teatro Ariston di Sanremo il Premio Tenco 2019.