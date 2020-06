Ghost, Vivi e Lascia Vivere - Vivimix, dal 26 giugno in radio e negli store digitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva il 26 giugno in radio e negli store digitali Vivi e lascia vivere – Vivimix, la versione 2020 del successo dei GHOST, per portare una ventata di spensieratezza e di speranza in un’epoca piena di paure e disagi. Dietro il suo aspetto disincantato, Vivi e lascia vivere – Vivimix, vuole trasmettere un messaggio importante: il rispetto per gli altri e per le differenze, l’invito alla tolleranza, all’eliminazione dei pregiudizi. E manda un chiaro invito a vivere, superando la paura del giudizio altrui e quella di “agire” e di sognare, che spesso e senza un reale motivo può far sentire inadeguati. Al centro di tutto c’è “la vita” e il rispetto. Il brano rivendica gli uguali diritti, per tutti indistintamente, ma anche il diritto alla libertà e alla dignità.«Volevamo essere diretti, cercavamo qualcosa che potesse diventare un “motto”, uno stile di vita magari sposato da qualcuno, in cui mettere al centro l’amore, il rispetto, la gioia di vivere. Vivi e lascia Vivere - dichiarano i Ghost - esprime questi sentimenti racchiudendoli in una piccola frase. Abbiamo pensato di aggiungere la parola Vivimix alla versione 2020 perché per i suoi contenuti è un remix che chiede di essere vissuto, non solo ascoltato».I Ghost sono i fratelli Alex ed Enrico Magistri. Nati ad Albano Laziale, ma da sempre residenti ad Ardea, cittadina bagnata dal mare, a pochi chilometri da Roma, i Ghost sono polistrumentisti, arrangiatori e autori, e la loro musica è un mix di pop, elettronica e rock. Il loro debutto discografico è del 2007 con l’album omonimo. I primi successi arrivano nel 2011, con il singolo “Vivi e lascia Vivere”, certificato Disco d’oro e il singolo “La vita è uno Specchio”, certificato Disco di Platino e premiato al Wind Music Awards all’Arena di Verona e al Lunezia. Nel 2012 il nuovo Album “La vita è uno specchio” resta per 8 settimane nella TOP 50.Segue il terzo lavoro Guardare Lontano nel 2015, che entra direttamente al 7° posto in classifica, dove resta 9 settimane, regalando al gruppo un nuovo riconoscimento del Lunezia per il brano Libero. Da quel momento il pubblico dei Ghost si fa sempre più numeroso ed eterogeneo. Nel 2016 firmano una collaborazione con Ornella Vanoni che canta nel brano Hai una vita ancora, e con Enrico Ruggeri per il singolo Il senso della vita, che dà il nome al quarto album della band. Entrambi i brani sono contenuti in questo lavoro. Gli anni che seguono li vedono protagonisti di tantissimi live e di partecipazioni a grandi eventi. Attualmente i Ghost sono in studio per la realizzazione di alcuni nuovi singoli che faranno parte del nuovo album in uscita nel 2021 in concomitanza con i 20 anni di carriera.