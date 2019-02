Ghemon, Rose viola: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 01:04

Rose violadi G. L. Picariello – S. Tognini – G. L. PicarielloDieci fori di proiettile nell’animaEd il cuore ricolmo di sassiLa strada del ritornoL’ho segnata sulla mappa dei miei passi falsiFrasi squisite, quelle tue,Che ora sanno di cibo per gattiMa sta nel gioco delle partiAccarezzerò le tue mille spineSarò fragileRose violaStese sulle lenzuolaCome tutte le notti in cuiTe ne stai da solaNodi in golaEd il trucco che colaCome tutte le notti in cuiProprio lui ti trovaLo sguardo segue fieroNello specchio questa linea curva lungo i fianchiMi fai sentire nuda ancora prima di spogliarmiTu sei il pensiero nero che mi cullaE anche stanotte scapperai su un taxiCom’è difficile salvarsiRose violaStese sulle lenzuolaCome tutte le notti in cuiTe ne stai da solaNodi in golaEd il trucco che colaCome tutte le notti in cuiProprio lui ti trovaGli occhi perdonanoPer uno come teAnche se dico noResti dentro di meRose violaStese sulle lenzuolaCome tutte le notti in cuiTe ne stai da solaNodi in golaEd il trucco che colaCome tutte le notti in cuiProprio lui ti trova