Ghali, il racconto fantastico e sociale del tour nel palazzetto

C'è teatro, cinema, moda, commedia e musica nello show che Ghali ha messo in scena al PalaAlpitour di Torino, prima tappa del tour

Dai palazzi ai palazzettì

. La traiettoria dell'artista, dall'emarginazione alla fama, scorre sotto traccia nel racconto fantastico enunciato in parole e immagini di fronte ai festanti presenti, 8mila secondo gli organizzatori. In apertura, un cortometraggio di 4 minuti presenta le origini del rapper milanese come una favola urban fantasy, con uno sciamano che vede il passato e il futuro di Ghali tra riprese girate in Tunisia e filmini di famiglia. Sulle note di

Lacrime

il cantante emerge dal basso in un palco tecnologico: il pavimento a led trasmette immagini che seguono i suoi passi, mentre pannelli semitrasparenti calano e si rialzano mostrando video olografici. Ma il palco è prima di tutto lo spazio in cui Ghali si muove con confidenza: il suo canto è raramente sostenuto da backing track e il suo istrionismo emerge grazie alla spalla comica dell'amico immaginario Jimmy, interpretato dal cerchio di luci sovrastante.



Anche grazie ai loro battibecchi, il tono vira spesso sul leggero, in sintonia con un pubblico pieno di bambini e che comincia i cori fin da 'Cazzo menè. Ma non mancano concetti più densi e attuali: tra la cantatissima

Pizza Kebab

e

Wily wily

il maxischermo passa riprese di Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Mario Borghezio, Carlo Giovanardi e manifestazioni neofasciste. Con l'arrivo della band sul palco, ben integrata anche visivamente (specie le due coriste che entrano con palandrane e turiboli), comincia la parte più politica: mentre Ghali canta di emarginazione e riscatto in

Mamma

o di violenza in

Ora d'aria

i visual comunicano contrasti, una crociera accostata a una nave militare e una serie di scontri di piazza.



«Non mi scordo gli insulti perché non siamo italiani - recita Jimmy, prima di 'Freestyle Salvinì - La nostra musica ha cambiato la nostra vita e ora il mondo lo cambiamo insieme. Qui dentro siamo tutti uguali, fuori da qui si alzano i muri e si cacciano i deboli». Dopo la nascita e il conflitto, il terzo atto è tripudio pop: lo dimostrano i cori crescenti un brano dopo l'altro, mentre i visual si fanno più ambiziosi. A questo punto l'artista è pienamente a suo agio: guida i cori su

Ricchi dentro

, canta da seduto sulla passerella in

Come Milano

e balla scatenato in

Milano

Dopo

Dende

, il cantante compie l'ultimo dei suoi 4 cambi d'abito, un passaggio dalla tuta all'abito nero con i calzini bianchi, che ricorda Michael Jackson. Non è un caso, il Re del Pop insieme con Stromae è uno dei modelli dichiarati di Ghali che sul finale della hit

Happy Days

canta sopra le note di

Wanna Be Startin Somethin

. Il finale in crescendo esalta sempre più i presenti: prima grazie alla comparsata di Capo Plaza su

Ne è valsa la pena

, quindi con Charlie Charles su

Peace and Love

. Dopo le animazioni danzanti di

Zingarello

e

Habibì

, un Ghali in pieno controllo del pubblico si congeda con

Ninna nanna

e

Cara Italià

, al termine di poco meno di due ore di teatro e rap.

