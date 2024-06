Geolier, Si stat' tu: testo, traduzione e significato della nuova canzone

Geolier ha pubblicato ieri 7 giugno il suo ultimo brano 'Si stat’ tu'. La canzone è tratta dal nuovo album “Dio lo sa". Il brano è prodotto da Dat Boi Dee, Geenaro, Ghana Beats, GiuzzyBeatz & Poison Beatz. Ecco il testo, la traduzione e il significato.

Il testo

Sî state tu a tené tutte cose ‘a int”e e mó nn’ce stanno cchiù segrete

Sulo cu te je m’aggio reso debole e chi chiagne cu ‘na femmena

O s”a sposa o passe tutta ‘a vita truvanno ‘o modo pa scurdà

Ci ‘amma ditte mille volte è fernuta, embè?

Je t’aspetto tanto credime tengo tutto ‘o tiempe ‘a te dà

Pecché stammo nzieme ‘nu minuto, pure ‘nu seconde e quinde

Pa l’eternità d”a vita ca ce danno je ‘a voglio passà nzieme a te

Te ne vuò partí, tiene raggione stò passanne tiempe ch”e

Je nn m’arricordo niente ‘e chell’ata vita sulo ca faceve friddo ‘a fore e ‘a int”e

Comme è costose ‘o Rolls-Royce, a te nn te fa specie niente cchiù

È lecito tutte cose sî a decidere sî tu, no?

Int”e a Kelly miette niente cchiù

Int”e ‘a stanza nun veco niente cchiù

Nu poco d’odio ce fà bene ca po’ addeventa bene po ridivente odio

E, no, nu spero si vulesse na cosa mó m’accatto

Comme fai tu che borse e je ‘o faccio che carate

‘Na vota in meno ca me vasi è ‘na vota ‘e cchiù ca me l’hê ‘a dà

Nn simmo ‘e cchiù, ne simmo abbastanza

Sî state tu a tené tutte cose ‘a int”e e mó nn’ce stanno cchiù segrete

Sulo cu te je m’aggio reso debole e chi chiagne cu ‘na femmena

O s”a sposa o passe tutta ‘a vita truvanno ‘o modo pa scurdà

Ci ‘amma ditte mille volte è fernuta, embè?

Je t’aspetto tanto credime tengo tutto ‘o tiempe ‘a te dà

Pecché stammo nzieme ‘nu minuto, pure ‘nu seconde e quinde

Pa l’eternità d”a vita ca ce danno je ‘a voglio passà nzieme a te

Nn serve c”o spiego, saccio chillo che dici

Pe te basta ca alla fine d”a frase ce sta ‘nu si

Nn saccio che tengo comme ricchezze

C’ho chiedo a fratemo oggi o dimane sò già aumentate nn scherzo

Songo ‘o cchiù ricco d”a famiglia mia

Pecchè ce sta fratemo che parle tutte ‘e sere cu Dio

‘Ncoppo ‘e nuvole aggio pruvato a ce fà pace

E m’ha risposto ‘o capitane dicenne ‘o prezzo d”o private

Nn te guardo quanno m’allucche ‘n facce pecché cagne facce e je cagne facce

Parimme comme ‘e quanno ce lasciammo

‘A differenza è ca mó stammo int’o ‘o liette parlanno

Esce ‘o sole nt’o ‘o salone d”e vote m’imbarazzo

D”e vote ‘a luasse, d”e vote cagnasse tutte cose

Tranne a te comme a solito

Sî state tu a tené tutte cose ‘a int”e e mó nn’ce stanno cchiù segrete

Sulo cu te je m’aggio reso debole e chi chiagne cu ‘na femmena o s”a sposa o passe tutta ‘a vita truvanno ‘o modo pa scurdà

Ci ‘amma ditte mille volte è fernuta, embè?

Je t’aspetto tanto credime tengo tutto ‘o tiempe ‘a te dà

Pecché stammo nzieme ‘nu minuto, pure ‘nu seconde e quinde

Pa l’eternità d”a vita ca ce danno je ‘a voglio passà nzieme a te

Traduzione

Sei stato tu a tenere tutto dentro e ora non ci sono più segreti.

Solo con te io mi sono reso debole e chi piange con una donna

O la sposa o passa tutta la vita trovando il modo per dimenticare.

Ci siamo detti mille volte che è finita, e allora?

Io ti aspetto tanto, credimi, ho tutto il tempo da darti.

Perché stiamo insieme un minuto, anche un secondo, e quindi

Per l’eternità della vita che ci danno, io la voglio passare insieme a te.

Te ne vuoi andare, hai ragione, sto passando il tempo con te.

Io non ricordo niente dell’altra vita, solo che faceva freddo fuori e dentro.

Com’è costosa la Rolls-Royce, a te non fa più nessun effetto.

È lecito tutto se a decidere sei tu, no?

Nella Kelly non metti più niente.

Nella stanza non vedo più niente.

Un po’ d’odio ci fa bene che poi diventa bene, poi ridiventa odio.

E, no, non spero, se volessi qualcosa ora me la compro.

Come fai tu con le borse, e io lo faccio con le carte.

Una volta in meno che mi baci è una volta in più che me lo devi dare.

Non siamo di più, ne siamo abbastanza.

Sei stato tu a tenere tutto dentro e ora non ci sono più segreti.

Solo con te io mi sono reso debole e chi piange con una donna

O la sposa o passa tutta la vita trovando il modo per dimenticare.

Ci siamo detti mille volte che è finita, e allora?

Io ti aspetto tanto, credimi, ho tutto il tempo da darti.

Perché stiamo insieme un minuto, anche un secondo, e quindi

Per l’eternità della vita che ci danno, io la voglio passare insieme a te.

Non serve che lo spiego, so cosa dici.

Per te basta che alla fine della frase ci sia un sì.

Non so cosa ho come ricchezze,

Lo chiedo a mio fratello, oggi o domani sono già aumentate, non scherzo.

Sono il più ricco della mia famiglia,

Perché c’è mio fratello che parla tutte le sere con Dio.

Sopra le nuvole ho provato a fare pace,

E mi ha risposto il capitano dicendomi il prezzo del privato.

Non ti guardo quando mi urli in faccia perché cambi faccia e io cambio faccia.

Sembriamo come quando ci siamo lasciati.

La differenza è che ora stiamo nel letto parlando.

Esce il sole nel salone, a volte mi imbarazzo.

A volte lo lascio, a volte cambierei tutto

Tranne te come al solito.

Sei stato tu a tenere tutto dentro e ora non ci sono più segreti.

Solo con te io mi sono reso debole e chi piange con una donna o la sposa o passa tutta la vita trovando il modo per dimenticare.

Ci siamo detti mille volte che è finita, e allora?

Io ti aspetto tanto, credimi, ho tutto il tempo da darti.

Perché stiamo insieme un minuto, anche un secondo, e quindi

Per l’eternità della vita che ci danno, io la voglio passare insieme a te.

Il significato del testo

L'artista riflette su una relazione in cui ha condiviso tutto.

Parla di una persona con cui si è sentito vulnerabile e, nonostante le difficoltà e le rotture, sente un legame indissolubile. Anche se hanno detto più volte che è finita, lui è ancora disposto ad aspettare, perché anche un breve momento insieme vale un’eternità, e desidera passare la sua vita con lei.