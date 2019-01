Dopo il “Paradise Lost Club Tour” appena concluso con 10 sold out consecutivi e oltre 25.000 biglietti venduti, il rapper romano Gemitaiz torna dal vivo con il “Summer Tour 2019”: giovedì 4 luglio sarà sul palco del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 16 di domani su Rockinroma.com e ticketone.it, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 16.00 di sabato prossimo. Oltre alle canzoni del suo ultimo disco “Davide” (Tanta Roba Label/Universal Music Italia), l’artista porterà live i brani contenuti nel nuovo mixtape “QVC8”, ottavo capitolo della saga ormai cult sul web. © RIPRODUZIONE RISERVATA