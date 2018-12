Gazzelle, il cantautore romano torna con il nuovo album "Punk"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo album perin arte. Il cantautore romano del quartiere Prati, il cui nome ricorda casualmente un modello di sneakers Adidas (che Gazzelle colleziona in quantità industriali) e al suo secondo progetto discografico per le label "Maciste Dischi" e "Artist First", torna sulla scena musicale italiana con, anticipato dai brani "Tutta la vita", "Sopra" e "Scintille".Al bookstore "La Feltrinelli" di via Appia Nuova in Roma, l'artista arriva nel pomeriggio per incontrare i fan e firmare le copie del disco mentre gli ammiratori lo attendono impazienti. Sound alternative rock in un album indie che di punk ha solo il titolo e vuole essere una provocazione. Quasi una sfida senza regole per Gazzelle che, ad un anno e mezzo dal suo esordio con "Superbattito", si lancia in una nuova avventura musicale che guarda oltre le hit parade e non segue schemi precostituiti ma vuole affrontare in libertà il mercato discografico.A Il Messaggero.it Gazzelle parla del suo ultimo lavoro cantautorale fatto di inediti e che si avvale della produzione di, del Festival di Sanremo e dei talent show come trampolino di lancio e vetrina per cantanti e musicisti emergenti. Tanti i progetti per il 2019 e un tour che lo vedrà impegnato anche al Forum di Assago e al Palalottomatica nella Capitale.