Gatto Panceri, a Roma in concerto il 3 aprile al Planet con “Pelle d'oca e lividi”

Dopo il sold out del concerto del 15 febbraio al Memo di Milano, continuano gli appuntamenti live di, che sarà protagonista il 3 aprile aldi Roma. Durante questo tour presenterà al pubblico le canzoni contenute nel suo ultimo discoe non mancheranno anche i suoi grandi successi, oltre le canzoni che ha scritto per altri artisti, interpretati con il suo stile, come C’è da fare e il successo mondiale Vivo per lei. Sul palco con lui Tato Illiano alla batteria, Giovanni Mautone al basso, Paolo Galletto alle tastiere e programmazioni, Francesco Buonaugurio alla chitarra e cori, Edoardo Fascione alla chitarra e Nicola Petruccelli al flauto. «È sempre un bel viaggio per me ripercorrere in un concerto di due ore e mezzo 28 anni di carriera. È stata una gioia epica il sold out della data milanese. Esibirmi davanti a tanta gente, che mi segue da così tanto tempo significa per me... avere una famiglia allargata! Scoprire volti giovani tra il pubblico è uno stimolo, un invito a proseguire il mio viaggio musicale», commenta Gatto Panceri.