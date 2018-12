Gatti sostituisce Temirkanov a Santa Cecilia e dirige Mahler

Per importanti motivi personali Yuri Temirkanov cancella i concerti di gennaio a Santa Cecilia. Lo sostituisce Daniele Gatti che salirà sul podio per dirigere Mahler, “La vita Celestiale”.



Daniele Gatti, nuovo direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma, torna a dirigere l’Orchestra dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Già Direttore musicale dell’Orchestra dal 1992 al 1997, Gatti sarà impegnato all’Auditorium Parco della Musica giovedì 10 gennaio ore 19.30 (Sala Santa Cecilia repliche venerdì 11 ore 20.30 e sabato 10 ore 18) per l’esecuzione della Sinfonia n. 4 “La vita Celestiale” di Mahler che vedrà come solista il soprano svizzero Rachel Harnisch.



La Sinfonia, che conclude il ciclo delle Wunderhorn-Symphonien – ovvero delle prime sinfonie di Mahler che impiegano al loro interno testi tratti dalla raccolta popolare di poesie e canzoni Il corno magico del fanciullo – è caratterizzata dal lied per soprano “La vita celestiale” che conclude il quarto movimento.



La Quarta Sinfonia fu eseguita per la prima volta a Santa Cecilia nel 1914, sotto la direzione di Willem Mengelberg, intimo amico di Mahler. Il concerto si aprirà con l’Idillio di Sigfrido di Richard Wagner, una delle rare pagine non operistiche di Wagner regalo di compleanno per l’amata moglie Cosima Liszt dopo la nascita del terzo figlio Sigfrido.



Daniele Gatti, da poco nominato direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma, ritornerà a Santa Cecilia a maggio con un programma intermanete dedicato a Brahms. Il concerto di venerdì 11 verrà trasmesso in diretta da RAI Radio Tre nella trasmissione Radio3 Suite.



Daniele Gatti è Direttore Musicale del Teatro dell'Opera di Roma e Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra (MCO). È stato Direttore principale della Royal Concertgebouw Orchestra (RCO) di Amsterdam e precedentemente ha ricoperto ruoli di prestigio presso altre importanti realtà musicali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre national de France, la Royal Opera House di Londra, il Teatro Comunale di Bologna, l’Opernhaus di Zurigo.



I Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e l’Orchestra Filarmonica della Scala sono solo alcune delle rinomate istituzioni sinfoniche con cui collabora regolarmente.

