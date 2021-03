Gaia, testo e significato di Cuore amaro: la canzone in gara a Sanremo 2021

Gaia Gozzi, in arte Gaia, è uno dei tanti nuovi volti di Sanremo 2021: di origine italo-brasiliana, la cantante è nata a Guastalla (Reggio Emilia) nel 1997 e si è avvicinata alla musica già da bambina. Nel 2016 le si presenta l'opportunità di partecipare a X Factor, dove debutta per la prima volta davanti al grande pubblico: nel 2019, poi, vince il programma Amici di Maria De Filippi. Per lei il 2021 è l'anno del debutto sul palco dell'Ariston: Cuore amaro è il titolo della sua canzone in gara.

Significato della canzone

Il «cuore amaro» che dà il titolo alla canzone è proprio quello della cantante Gaia. Il brano parla d'amore, ed è un'appassionata dedica a se stessa - come lei stessa ha dichiarato - e ai suoi traguardi, le sue aspettative e i suoi errori. Perché è proprio dagli errori che nasce l'opportunità di crescere e di migliorare, facendo tesoro delle esperienze precedenti. Esperienze che hanno reso Gaia più forte e determinata.

"Tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro, sono successe cose molto belle nella mia vita!"

Testo di Cuore amaro - Gaia

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Mani radici sole sulla schiena

Parole pioggia che mi disseta

A volte mi sveglio la sera

E strappo pensieri di seta

Foglia nuda per strada

Luna chiara Nirvana

Quella che ho dentro è una notte lontana

Quella di chi non sa tornare a casa

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

È un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Anche se mi resta

Sulla pelle l’ultima

Goccia di tempesta

Ormai non mi interessa

Sei il mio cuore amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

