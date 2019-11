Gaetano Curreri con “Più amore”, brano a favore di “Operazione pane” con Biondi e Coro dell'Antoniano

Esce venerdì Più amore (Sony Music Italy), brano donato dal leader degli Stadio Gaetano Curreri all’Antoniano per sostenere “Operazione pane”, la campagna che supporta una rete di 15 mense francescane in tuttaItalia e ad Aleppo, in Siria, per aiutare chi vive in situazioni di estrema povertà (dal 17 novembre sarà attivo il numero solidale 45588 da sms o rete fissa). Alla voce di Curreri si sono unite quelle di Mario Biondi, Amara e dei bimbi del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Il brano racconta i valori francescani di accoglienza, ascolto, fraternità e amore verso il prossimo, il tutto con l’elaborazione musicale del maestro Peppe Vessicchio. Il pezzo sarà contenuto anche nella compilation dello Zecchino d’Oro in uscita il 29 novembre: la 62maa edizione del festival di canzoni per bambini andrà in onda per tre appuntamenti pomeridiani su Rai1 dal 4 al 6 dicembre, finale in prima serata sabato 7 dall’Unipol Arena di Casalecchio, con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici.

