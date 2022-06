Future Hits Live: dopo il successo, le repliche su Radio Zeta e Rtl 102.5

Il grande successo di Radio Zeta Future Hits, la super sfilata canora con i trenta giovani artisti più influenti della Generazione Zeta e padroni delle hits nazionali, necessitava un bis. Dopo il sold out della Cavea dell'Auditorium al festival realizzato dall'accoppiata Lorenzo Suraci, presidente della casa madre Rtl 102,5, e Federica Gentile, direttore di Radio Zeta lo show che ha avuto record di interazioni social torna giovedì 16 giugno alle 11 su Radio Zeta e domenica 19 giugno alle 21 su RTL 102.5 nel corso di uno speciale della “Suite 102.5”.

Una decisione presa dopo il grande successo della manifestazione, che si è svolta all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma e che ha fatto registrare il sold out e una folla di fan accalcati anche all'esterno della Cavea in una notte romana divenuta magica e che ha proposto oltre tre ore di musica, con la sorpresa finale del lancio nazionale della hit estiva di Fedez, Mara Sattei e Tananai ( Dolce Vita).

Del fenomeno intercettato con tempismo da Suraci e Gentile e dell'accoglienza straordinaria della città di Roma (città che sta producendo un grande numero di giovani artisti della GenZ) si parlerà giovedì 16 nel corso di Non Stop News su RTL 102.5: microfoni aperti dalle 6:00 alle 7:00 e focus sulla Generazione Zeta. Per l’occasione, RTL 102.5 ospiterà, dalle 8.30 alle 9:00, il vicedirettore de "Il Messaggero" Alvaro Moretti insieme alla direttrice di Radio Zeta, Federica Gentile.

Così il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, commenta a bocce ferme l'effetto Zeta: “Per la prima volta, RTL 102.5 ha deciso di mandare in onda la replica di un programma. È la prima volta in assoluto che questo accade. Perché? Riteniamo che il Radio Zeta Future Hits Live“ che abbiamo prodotto e trasmesso in radiovisione giovedì 9 giugno su Radio Zeta ed in contemporanea su RTL 102.5 e Tv8, sia stato un prodotto di eccellenza, che ha tutte le caratteristiche per rappresentare il nuovo della musica. Un prodotto che più si divulga e meglio è. L’esperienza a Roma mi ha davvero emozionato, soprattutto vedere tanti giovani cantare e ballare insieme”.

Il fenomeno dei ventenni del pop è anche motore di una catena di interazioni social che proprio nella serata di giovedì hanno avuto punte assolute, da Festival di Sanremo (che molto attinge, nella gestione Amadeus, proprio dai talenti visti sfilare al Future Hits).

La parte del leone l'ha fatta Instagram con rilanci medi di 17 mila per i post e oltre 20 mila per le stories sull'account di Zeta, mentre Rtl ha avuto rilanci dei posti da 65 mila di media e storie con media di 10 mila repost.