Frankie Hi-nrg sfotte Fedez su Twitter. Il post è al veleno

Sfottò tra rapper. Mentresi barcamena tra il successo del suo ultimo singolo - Prima di ogni cosa - e di X-factor e qualche polemica social, Frankie Hi-Nrg gli lancia qualche frecciatina social. Qualche giorno faha annunciato che è pronto a rinunciare alla televisione per concentrarsi completamente sui suoi progetti musicali. Per essere precisi ha usato l'espressione "mettere a fuoco". Una locuzione che non ha lasciato indifferente un altro rapper, molto diverso da lui:appuntoInfatti, l'autore di "Quelli che ben pensano" e "Fight da faida" su Twitter ha approfittato dell'espressione utilizzata da Fedez per lanciargli una frecciatina. Ha allegato al tweet incriminato un'immagine con la seguente scritta "Fedez, addio a tv e X Factor: "Voglio mettere a fuoco solo la mia musica". Poi lui ha aggiunto "Proprio quello che ci vorrebbe: un bel falò"Va sottolineato che - però - appena i suoi follower hanno iniziato ad esagerare, il primo a fermarli è stato proprio Frankie Hi-nrg. Una battuta simpatica si, riversare una serie di commenti, magari offensivi, contro quello che rimane comunque un collega, non era ovviamente tra gli obiettivi del rapper.