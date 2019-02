Francesco Renga, Aspetto che torni: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 00:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspetto che tornidi Bungaro, F. Renga, C. Chiodo e RakeleIo che guardo sempre il cieloE sogno ancora di volareOgni volta più lontano e poiNon so più come tornareCon un poco di fortunaE due stelle da seguireHo trovato le tue braccia ad aspettare.Cerco ancora nei miei occhiIl sorriso di mia madreMi manca da trent’anni eVorrei dirle tante coseChe mio padre adesso è stanco.E forse sta per arrivareChe la ama più di primaEd è l’unica cosa che sa ricordareC’è un universo che mi riempie le maniIl mondo si perdeTu invece rimaniC’è un mare dentro negli esseri umaniAspetto che torni staseraPer stare con teOggi voglio camminareCome un treno sui binariDiventare un’emozione che attraversa i tuoi pensieriE seguirti tra le cose che ogni giorno devi fareCome vento per poterti accarezzareE guardarti mentre dormiChe mi sembra che sorridiEd entrare nei tuoi sogniDi nascosto come i ladriPer rubarti la bellezzaChe nemmeno sai di avereC’è un universo che mi riempie le maniIl mondo si perdeTu invece rimaniC’è un mare dentro negli esseri umaniAspetto che torni staseraSei l’ossigeno che cerco quando resto senza fiatoIl coraggio che mi serve quando sono disperatoLa sorpresa che ogni voltaMi fa sentire vivoTu seiTu seiTu seiTu seiUn universo che mi riempie le maniIl mondo si è persoTu invece rimaniUn mare dentro nei nostri destiniIo aspetto che torni staseraAspetto che torni