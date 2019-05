"Parla cu ‘mmè", il figlio di Merola dedica una canzone al padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una canzone dedicata a Mario Merola, re della sceneggiata napoletana, sarà presentata domani in anteprima a “Domenica in”.è il titolo della canzone che Francesco Merola, figlio di Mario, ha deciso di dedicare al rapporto con il padre, scomparso il 12 novembre 2006. Il testo prende le mosse da un dialogo immaginario tra Francesco e Mario, che appare in sogno al figlio tutte le notti, senza però parlargli mai. «Ci siamo - dichiara Francesco Merola, rivolgendosi idealmente al padre - Ho atteso dodici anni con paure e critiche ma ora basta devo omaggiarti con un singolo che spaccherà il cuore di tutti...». Francesco Merola, l’unico dei tre figli che ha raccolto l’eredità artistica del padre diventando cantante, presenterà il testo scritto da uno degli storici autori di Mario, Enzo D’Agostino e da Franco Desiree, in diretta su Rai1. Teatro dell’esibizione sarà lo studio della trasmissione “Domenica In” presentata da Mara Venier.