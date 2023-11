Francesco Guccini: «‘Bella ciao’ è il mio omaggio alle donne iraniane che lottano per la libertà»

Sabato 11 Novembre 2023, 08:07

Dopo la straordinaria accoglienza di ‘Canzoni da Intorto’ – album fisico più venduto del 2022, Disco di Platino e Targa Tenco nella categoria Interprete di Canzoni – Francesco Guccini torna con ‘Canzoni da osteria’, quattordici canti popolari provenienti dal repertorio nazionale e internazionale. Un viaggio con cui il cantautore di Pavana abbraccia cultura, tradizioni e storia, partendo da ‘Bella ciao’ che apre anche la presentazione ufficiale nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano. “Oggi è diventata misteriosamente una canzone internazionale: la si ascolta, italiano, anche nella serie La casa di carta. Non solo, molte donne iraniane la intonano sempre in italiano come simbolo della protesta contro la teocrazia iraniana. Personalmente, desideravo fare il mio piccolo omaggio alle donne che lottano per la libertà in Iran ”. Immagini da Ufficio Stampa



