Michielin “elettronica” nel nuovo tour. E il 16 novembre esce “Femme”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Michielin annuncia il «Tour sopra la techno», che farà tappa nei club da novembre a dicembre e che vedrà l’artista calarsi in un «electronic live set». Il nuovo tour si presenta, infatti, come un set elettronico interamente suonato e cantato dal vivo da Francesca, che per l’occasione ha remixato i suoi successi e alcuni brani contenuti nell’ultimo disco “2640” in chiave dance, sperimentando anche generi afrobeat e minimal techno. Durante lo show, Francesca suonerà strumenti analogici come basso elettrico, synth Pad, moog e controller.Il titolo di questo nuovo progetto si rifà alla strofa «queste cose vorrei dirtele sopra la techno», contenuta in “Io non abito al mare”: il brano, pubblicato un anno fa, ha accumulato oltre 10 mln di streaming e 15 mln di visualizzazioni su Youtube. Le date: 24 novembre Castelvetrano (Tp), 1 dicembre Mantova, 7 dicembre Bassano del Grappa (Vi), 8 dicembre Rende (Cs), 14 dicembre San Giuliano Terme (Pi), 15 dicembre Spresiano (Tv), 16 dicembre Bagnolo Cremasco (Cr). Il tour sarà anticipato dal nuovo singolo di Francesca Michielin, intitolato “Femme” (in uscita il 16 novembre via Sony Music), scritto in collaborazione con Calcutta e remixato dal Dj e polistrumentista italo-canadese Bruno Bellissimo nonché direttore e produttore del nuovo progetto «electronic live set».