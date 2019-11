Soundclash, vince Frah Quintale: battuto Carl Brave al Palapartenope di Napoli

Frah Quintale ha battuto Carl Brave sul ring del Palapartenope di Napoli nella sfida tutta musicale. Quattro le prove da superare, in cui i due hanno riarrangiato, interpretato, saltando da uno stile all’altro. Due palchi, uno di fronte all'altro. E tanta sana competizione. Questo è stato lo show di sabato sera 23 novembre (tutto sold out) al Palapartenope di Napoli. Per la prima volta in Italia, un soundclash in cui i due artisti si sono sfidati a colpi di musica sul loro repertorio.



Alla conduzione la DJ, mentre l’evento è stato trasmesso in diretta sull’account Instagram di Red Bull dal duo napoletano dei The Jackal. Il vincitore l'ha deciso il pubblico del Palapartenope.

Carl Brave, il rapper romano che all’anagrafe fa Carlo Luigi Coraggio, è salito sul palco portando le sue canzoni e interpretando quelle del suo rivale, Frah Quintale, il cantante bresciano, che a sua volta ha fatto lo stesso con i brani di Carl Brave.



Il SoundClash tra Carl Brave e Frah Quintale è iniziato con una cover. Durante il primo round entrambi hanno cantato Nel blu, dipinto di blu (Volare) di Domenico Modugno.

Nell'ultima sfida, quella della Wilcard, quella degli ospiti a sorpresa, Frah Quintale ha portato Coez per i brani Nei treni la notte e Ora faccio un casino. E alla fine Frah Quintale è stato decretato dal pubblico il vincitore della sfida.

Sul palco, durante la proclamazione del vincitore di Ema Stokholma, con Carl Brave c’erano Max Gazzè, Francesca Michielin e Shablo. E sull’altro palco, con Frah Quintale, Mahmood e Coez.



