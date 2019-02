Il flamenco incontra la Carmen di Bizet: un mix di danza, musica e colori il 12 febbraio al Teatro Italia di Roma

Un mix di danza, musica e colori da Madrid sbarca a Roma. Il flamenco incontra l'opera di Bizet nello spettacolo

La Pasion de Carmen

ispirato al lavoro più suggestivo del compositore e pianista francese: quello che andrà in scena il 12 febbraio al Teatro Italia è lo show, sulle note della celebre opera, raccontato attraverso la musica popolare spagnola e interpretato dal corpo di ballo diretto da Tito Osuna. Il soggetto della Carmen viene presentato mescolando diversi stili del flamenco: la ricerca del colore, sia nella tecnica delle luci che nei costumi della compagnia, domina ovunque sulla scena interpretando con audacia la maestosità dell'Opera di Bizet. Sul palco otto ballerini e un'orchestra madrilena che si esibisce live con chitarra, flauto e due voci. Osuna. alla quarta generazione di una famiglia dedita al teatro, ha fondato nel 2017 il Ballet flamenco Espanol per rappresentare tutti gli stili della danza ispanica messi in scena da solisti delle migliori compagnie di flamenco del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA