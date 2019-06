Firenze Rocks al via: quello che c'è da sapere sul festival dal 13 al 16 giugno

Ai nastri di partenza la terza edizione di Firenze Rocks, il più importante festival italiano - prodotto da Live Nation Italia con la collaborazione de Le Nozze di Figaro nell’ambito dell’Estate Fiorentina e promosso dal Comune di Firenze - e tra i più prestigiosi in Europa, che si svolgerà a Firenze alla Visarno Arena dal 13 al 16 giugno. Una quattro giorni di musica e divertimento a forte concentrazione di rockstar.



Si parte giovedì 13 giugno con Tool, Smashing Pumpinks, Dream Theater, Badflower e Skinread.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sarà la volta dell’attesissimo, per il primo dei suoi tre grandi concerti italiani che proseguiranno allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro il 19.invece, salirà sul palco un autentico mostro sacro del rock contemporaneo:Il Festival si chiuderàconband che ad oggi ha tenuto oltre 1.500 concerti in tutto il mondo.Non solo musica, ma anche sensibilizzazione su alcuni temi importanti per noi e per il nostro pianeta. La manifestazione infatti, attraverso Green Nation, continuerà ad aderire al progetto di sostenibilità e di attenzione nei confronti dell’ambiente con due importanti iniziative: "Riciclare è Rock" e "La foresta Firenze Rocks". "Riciclare è Rock" ha come obiettivo quello di minimizzare l’impatto dei residui plastici nella grande area concerti della Visarno Arena e "La foresta Firenze Rocks", nata grazie alla partnership con Treedom, promuove campagne green nel mondo.Un’altra importante campagna di sensibilizzazione sarà quella promossa da Amplifon che con il progetto “Ci sentiamo dopo” vuole sensibilizzare giovani e appassionati sull’importanza di salvaguardare il proprio udito ascoltando musica responsabilmente. Durante la manifestazione sarà possibile sottoporsi gratuitamente a un test dell’udito e saranno distribuite protezioni acustiche di ultima generazione, che permetteranno di attenuare i rumori troppo forti senza rinunciare all’esperienza d’ascolto della buona musica.Non solo concerti, ma anche divertimento e festa tutto il giorno e fino a notte fonda. Grande novità del Firenze Rocks 2019 sarà, infatti, la piscinache si aggiunge alla “geografia” del festival. Tra un concerto e l’altro ci si potrà infatti spostare dalla Visarno Arena alla vicina piscina che resterà aperta al pubblico del Firenze Rocks tutto il giorno e la sera per eclusivi After Show.Vero fiore all’occhiello sarà poi la mostra “LIVE FOR LIVE - a music artwork exhibition” per celebrare la musica live attraverso le immagini più belle. Il pubblico potrà immergersi totalmente in 3 sale in cui vedere tutti i manifesti più significativi che rappresentano alcuni dei tour più importanti, promossi da Live Nation, divisi idealmente in 3 grandi generi musicali: Pop, Indie e Rock. Si potranno vede alcuni estratti dei film e documentari che hanno fatto la storia del rock e ci si potrà divertire ad identificare i tour vedendo pass e i biglietti della collezione, stimolando i ricordi più belli di ognuno di essi.