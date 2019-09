Fiorella Mannoia, nuova e ultima data del “Personale Tour”: il 28 dicembre all'Auditorium Parco della Musica

Fiorella Mannoia chiude l'anno e chiude il tourcon una nuova data: il 28 dicembre si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma con il suo

Dopo aver “abbracciato” 60.000 persone durante la prima parte del giro nei teatri e nelle arene outdoor, la cantante ritorna in scena a ottobre e dicembre con uno spettacolo ricco di emozioni in cui presenterà al pubblico il suo ultimo disco di inediti, “Personale”, e i suoi più grandi successi. I biglietti per la nuova data di Roma sono già disponibili in prevendita. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro "Doc" De Crescenzo (chitarre).



Queste le prossime date del tour: il 3 ottobre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, il 5 al Teatro Colosseo di Torino, il 7 al Teatro Augusteo di Napoli, il 10 al Gran Teatro PalaDianflex di Atena Lucana (Salerno), il 12 al Teatro Gesualdo di Avellino, il 15 al Teatro Carlo Felice di Genova, il 16 al Teatro Ponchielli di Cremona, il 18 al Teatro Verdi di Firenze, il 19 al Teatro Verdi di Firenze, il 22 al Teatro Creberg di Bergamo, il 24 al Teatro Ariston di Sanremo, il 26 al Pala Congresssi di Lugano, il 27 all’ Europauditorium di Bologna, il 29 al Teatro Openjobmetis di Varese, il 30 al Teatro Politeama di Piacenza, il 31 all’Auditorium Santa Chiara di Trento, il 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, il 5 al Teatro Impero di Marsala (TP), il 6 al Teatro Metropolitan di Catania, il 14 al Teatro Moderno di Grosseto, il 15 al Teatro Verdi di Montecatini, il 17 al Teatro Colosseo di Torino, il 18 al Volkshaus di Zurigo, il 20 al Teatro delle Muse di Ancona, il 21 al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia e il 28 infine all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Santa Cecilia)

“Personale Tour”.