Festival Rostropovich: Pappano a Mosca con l'orchestra di Santa Cecilia

Proseguono le tournée internazionali dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano che portano la compagine romana a esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.



Il 30 e il 31 marzo l'Orchestra sarà infatti a Mosca dove suonerà alla decima edizione del Festival Rostropovich, istituito in memoria del celebre violoncellista scomparso nel 2007.



Rostropovich è stato una figura imponente nel panorama musicale internazionale. Musicista poliedrico, era nello stesso tempo un convinto sostenitore dei diritti umani e con determinazione sosteneva il talento dei giovani musicisti. Ispiratore di più di cento partiture, ebbe legami di profonda amicizia con i maggiori compositori del Novecento come, tra gli altri, Šostakovič, Prokofiev, Lutoslawski, Messiaen, Berio, Britten e la sua lunga carriera fu costellata di numerosi premi e riconoscimenti - come i cinque Grammy Awards - e all'insegna di un grande eclettismo che lo portò a frequentare generi molto diversi tra loro e ad alternare una brillante carriera di solista a quella di direttore.



Il Festival a lui dedicato rispecchia la sfaccettata personalità di Rostropovich ed è un appuntamento musicale nel corso del quale si alternano importanti orchestre, direttori di fama e giovani di talento. Per le date previste l'Orchestra di Santa Cecilia eseguirà due programmi diversi: uno dedicato a Beethoven (il 30, Great Hall del Conservatorio Čajkovskij di Mosca) con la Ouverture Egmont, la Sinfonia n. 5 e il Concerto per pianoforte n. 3 che vedrà solista Francesco Piemontesi e l'altro (domenica 31 marzo, Great Hall del Conservatorio Čajkovskij di Mosca) che vedrà l'esecuzione della Sinfonia n. 9 di Mahler.

