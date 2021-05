Fedez smentisce la Rai e pubblica la chiamata con i vertici: ecco il video postato dal rapper

Fedez posta su Twitter la telefonata intercorsa la sera prima del concerto del Primo Maggio dove un collaboratore della Rai lo esorta ad «adeguarsi ad un sistema» dicendo che sul palco il rapper non può fare nomi e cognomi: «Io sono un artista, salgo sul palco dico quello che voglio e mi assumo le responsabilità di ciò che dico. Le asserzioni che riporto nel mio testo sono esattamente quelle di consiglieri leghisti che dicono che se avessero un figlio gay lo brucerebbero nel forno. Perché non posso dire che un consigliere leghista in pubblica piazza ha fatto qeuste affermazione? Qual' è questo sistema che evidentemente non riconosco?», dice Fedez rivolgendosi al suo interlocutore in una chiamata piuttosto accesa.

APPROFONDIMENTI VIDEO Primo maggio, Fedez: "Non pensavo che mio discorso potesse... ROMA Concerto Primo Maggio, Fedez attacca la Lega sul Ddl Zan. «La... PRIMO MAGGIO Concerto primo maggio, Salvini risponde a Fedez: «Beviamoci un... LA POLEMICA Concerto Primo Maggio, Fedez contro la Rai: «Artista libero di... ROMA Concerto Primo Maggio: Noel Gallagher c'è, ma con un video... POLITICA Primo maggio, il concertone formato Festival e gli artisti:...

La Rai smentisce la censura.

Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Ultimo aggiornamento: 2 Maggio, 07:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA