Fedez, ecco il nuovo video: «Vedo il bicchiere sempre mezzo vuoto, spero che Leo sarà migliore di me»

Sigaretta elettronica in mano e anello tempestato di diamanti al dito - ha sposato la sua Chiara Ferragni due mesi fa con un matrimonio da star - Fedez si commuove quando mostra il video Prima di Ogni Cosa. «Lo dedico a mio figlio Leone, che mi ha cambiato la vita. Vorrei trasmettergli l’importanza di dare valore alle cose», racconta mentre si trova a Milano in pieno set di ripresa dello spot Samsung che lo ha scelto come testimonial della nuova campagna del Galaxy A che lo seguirà anche nelle date del tour 2019.

Il video, a meno di 24ore dall’uscita, ha già collezionato quasi 4milioni e mezzo di views, ed è #1 su iTunes, #1 su Apple Music, #1 in tendenza su Twitter, #1 su Spotify con oltre 843 mila streams. Risultato scontato. Immaginabile e prevedibile. La regia è di Darren Craig, lo stesso dei video di Shakira, Rihanna, Justin Timberlake, «ma per fortuna il budget è stato contenuto a differenza di quando credessi», racconta tra un ciak e l'altro. Il brano, prodotto da Michele Canova e scritto a Los Angeles prima della nascita e terminato dopo («non mi piaceva, ho registrato più di 20 versioni prima di arrivare a questa in sei ottavi») anticipa il nuovo disco in uscita nei prossimi mesi di cui ancora si sa poco. Un brano «intimo e personale, come lo volevo io» che canta che «Tutto combacia», dal primo bacio, al primo giorno a scuola, al primo errore. E passa in rassegna il passato («gli schiaffi presi in piazza e l’inchiostro sulle braccia»). «Porto addosso i segni del bullismo di cui sono stato vittima da ragazzo. Ero ciccione e non amavo il calcio. - racconta - Ed è forse a causa di questo che, diversamente da Chiara (Ferragni, ndr), vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno. Temo i giudizi della gente, mi dispiacciono, soprattutto quando allontanano da quello che sono realmente. Non mi sento mai all’altezza. Spero che Leo, da questo punto di vista, sia migliore di me».



Ecco le date del tour organizzate da Vivo Concerti e Newtopia.

Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 || Torino @ Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 || Bologna @ Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) @PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 || Ancona @ PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 || Eboli @ PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 || Acireale @ Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 || Milano @ Mediolanum Forum

Sabato 13 Aprile 2019 || Padova @ Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 || Conegliano @ Zoppas Arenav

