Fedez al comando della hit con “Paranoia Airlines”

Novità sul podio della classifica degli album più venduti della settimana elaborata da Fimi Gfk. Sul gradino più alto, infatti, arriva direttamente Fedez con “Paranoia Airlines”che manda al secondo posto “Playlist’”di Salmo. New entry anche per il terzo piazzamento che viene occupato da “Non abbiamo armi” di Ermal Meta.Passa dalla seconda posizione alla quarta “Peter Pan” di Ultimo mentre scende dalla quarta alla quinta posizione “Platinum collection” dei Queen. Novità anche al sesto e settimo gradino della classifica dove arrivano rispettivamente “Noi siamo Afterhours” degli Afterhours e “Stanza singola” di Franco126. Passa invece dalla terza all’ottava posizione della top ten “Bohemien Rhapsody” dei Queen. Ancora una novità alla nona posizione dove arriva “Adrian” di Adriano Celentano.Chiude la classifica degli album “Atlantico” di Marco Mengoni che sette giorni fa era al quinto posto. Novità sul fronte della graduatoria dei singoli dove si colloca direttamente sul gradino più alto del podio “Tvtb” di Dez Feat Dark Polo Gang mentre resiste in seconda posizione “È sempre bello” di Coez. Al terzo posto si conferma “Calma (Remix)” di Pedro Capó Feat Farruk. Nessuna novità per le prime posizioni della classifica delle compilation dove confermano al primo posto “Radio Italia Love 2019”, al secondo “Top hits 2019” e al terzo posto “The greatest showmen”.