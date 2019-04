Da Fedez a Pequeno, da Anastasio a Kolors: tanto hip hop, più Stills, Bungaro e Syria

Ultimo aggiornamento: 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i concerti a Roma fino al 1° aprileE’ sempre stata innamorata della voce, della sensibilità, della grinta, del modo di cantare, dell’energia e della fantasia che Gabriella Ferri, scomparsa nel 2004, aveva tutte le volte che saliva su un palco. Le ha reso più volte omaggio e stavolta(Cecilia Cipressi, romana, vocalist, annata 1977) ha deciso di riproporre una versione intima e acustica dello spettacolo “Perché non canti più”, in tour nei teatri, con la sua voce accompagnata molto semplicemente dalla chitarra di Massimo Germini. A parlarne è il regista e attore, che ha costruito con lei lo show, più volte replicato in giro per l’Italia, con la supervisione di Seva jr, il figlio di Gabriella.«Da una valigia rossa che ho avuto tempo fa da suo marito Seva Borzak – racconta Strabioli - è nata una raccolta di scritti, disegni, appunti, scarabocchi, lettere e pensieri di Gabriella. L’ho frugata per intere notti e interi giorni, finché una sera ho incontrato Syria che mi ha confessato la sua passione per lei. Così l’abbiamo aperta insieme cercando le note e le canzoni che Ferri amava di più e le abbiamo mischiate ai suoi pensieri e al suo modo di essere. Sarà un cantare recitando o un recitar cantando, un concerto e insieme un racconto. E Syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di Roma che sapranno dove portarla, dove aprirla, dove lasciarla cantare e raccontare». La performance sarà preceduta da un live della giovane cantautriceTeatro Golden, via Taranto 36, oggi e domani, ore 21è il progetto della vocalist e figlia d’arte, che con(tastiere),(basso) e(batteria) si muove fra soul, jazz, rhythm & blues e pop con arrangiamenti moderni e avvolgenti di brani originali e di evergreen, da “Love for Sale” di Jamie Cullum a “Compatible” dei Drew Ofthe Drew, e a hit di Esperanza Spalding, Robert Glasper, Rachelle Ferrell, Erika Badu, Michael Jackson e così via.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Dopo il successo del suo ultimo album “On trial” e del singolo “Lie with me” (che ha avuto ben 300 mila visualizzazioni su Youtube) il cantautore folk pop americano, da Morristown, Tennessee, torna a Roma con il nuovo progetto “Josiah and the Bonnevilles”. Ispirato da Bob Dylan, Leonard Cohen e The Rolling Stones, Josiah suona il piano da quando aveva 8 anni, se n’è andato di casa a 17 e si è messo a girare il paese con una vecchia macchina e a scrivere canzoni. Ha alle spalle nove album e la sua musica è un viaggio attraverso gli altopiani e i deserti statunitensi: mescola folk, blues e il sound neocountry contemporaneo dalla band dei Bonnevilles.Parco della Musica, teatro Studio Borgna, ore 21Sono stati rinviati a stasera e domani sera i due concerti cheavrebbe dovuto dare venerdì e sabato scorso: il cantautore romano, bloccato da una laringo-faringite, è tornato in forma e vi aspetta con la sua band e il palco piazzato al centro dello spazio, per consentire la visibilità più ampia al pubblico. Live di alto livello, come tutte le avventure di Claudio. I biglietti di venerdì valgono per oggi, quelli di sabato per domani.Palalottomatica, piazza Pier Luigi Nervi, ore 21Formazione storica e pionieristica della scena industrial sperimentale europea, gli slovenisono on the road dagli anni 80, mescolano il rock che suonavano nei primi tempi con l’elettronica e ogni anno evolvono le loro proposte di pari passo con il progredire delle tecnologie, anche se sono affezionati ai vecchi sintetizzatori doc. Nel 2015 furono il primo gruppo occidentale a ricevere un invito per esibirsi in Corea del Nord, e stavolta sono in tour per presentare il loro ultimo album “The Sound of Music”, uscito nel novembre scorso. La formazione vede sul palco il vocalist, la vocalist e tastieristaai sintetizzatori,alle percussioni eche provvede alle luci e alle proiezioni.Teatro Parioli, via Giosuè Borsi 20, ore 21Basta il nome del batteristaper garantire la classe del quartetto di scena stasera e domani al club di via Ostia: è il nuovo progetto del musicista romano, che torna alla dimensione prettamente acustica grazie a tre compagni di palco che rappresentano al meglio il nostro jazz: il trombettista, il pianistae il contrabbassista. Il loro ultimo disco propone un percorso variegato nelle cadenze di varie culture, ritmi e atmosfere, con un repertorio composto da brani originali e non.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21Per la serie “I giovani del Folkstudio” concerto di, uno dei padri della canzone d’autore italiana e romana. S’intitola “Nuove Canzoni” l’album del 2018 nel quale Edoardo raccoglie una serie di inediti: sono brani tutti diversi l'uno dall’altro, che sfiorano ogni sentimento, dall’amore alla solidarietà, dalla memoria al coraggio di aprirsi agli altri, e vi ricordiamo che fu De Angelis, con Stefano Gicca Palli, a firmare nel lontano 1978 “Lella”, una canzone d’autore ormai diventata leggendaria. Stasera è affiancato dal chitarrista, con la partecipazione della) e in apertura il folk revival diL’Asino che Vola, via Antonio Coppi 12d, ore 21.30Reduce dall’ultimo festival di Sanremo con “Le nostre anime di notte”,è in un breve tour per presentare il suo nuovo album “La fortuna sia con me”. E' il settimo disco della sua carriera ed è uscito a febbraio, subito dopo la rassegna. La cantante ha in programma sei date in aprile per poi fermarsi e riprendere i concerti durante l’estate.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 21Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana, in particolare degli anni ’60 e ’70, a partire dal buon vecchio blues.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Di, pianista, compositrice e produttrice di Tokyo che vive a New York, già sappiamo tutto perché viene spesso a farci visita: è una punta di diamante del jazz contemporaneo, ha una tecnica inimitabile e una scrittura che la rende unica, è stata allieva di Oscar Peterson, influenzata da Michel Petrucciani, ha suonato con tutti, da Jeff Ballard a Larry Grandier, Herbie Hancock, George Russell, Chick Corea, e stavolta presenta l’ultimo album “Utopia” condel Royal College Music di Stoccolma al contrabbasso e la batterista, tra le più acclamate del jazz britannico.La pianista sicilianaè un giovane talento del nostro jazz e presenta anche lei il suo nuovo album: è “Le mie donne”, nel quale rende omaggio alla donna attraverso una galleria di ritratti femminili che vanno da Rosa Parks a Amelia Hearheart, da Coco Chanel a Frida Kahlo, passando per il premio Nobel Aung San Suu Kyi. Con lei suonanoal contrabbasso,alla batteria eall'oud, special guest il grande sassofonista americano, che ha partecipato al disco.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21E' una vita che, ovvero Antonio Calò, pugliese di Brindisi, annata 1964, cantautore e chitarrista, scrive canzoni per sé e per altri artisti, da Mia Martini a Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika, Giusy Ferreri, Youssou N’Dour, Antonella Ruggiero, Anna Tatangelo, Nicky Nicolai, Grazia Di Michele, Massimo Ranieri e via di questo passo. L’anno scorso ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera con “Maredentro”, un progetto e un album che raccoglie 15 dei suoi brani più significativi. Bungaro è una mosca rara nel mondo della canzone d’autore: nel 2011 aveva riscoperto i sapori dell’artigianato, dei suoni acustici di una grande orchestra e dei singoli solisti.«Un giorno mia figlia mi disse: papà, sai che secondo me il poeta è come un tuffo al rallentatore? Aveva solo nove anni, era un’idea illuminante e fu allora che nacque l’idea di “Maredentro”. Dopo tre anni sono riuscito a mettere nel disco ogni istante di quel tuffo di cui parlava la fantasia di mia figlia», racconta Tony, che è uno che fa le cose con calma, e molto probabilmente è per questo gli vengono così bene. Con lui, alla voce e alle chitarre, suonanoal pianoforte,al contrabbasso eal vibrafono, alla batteria e alle percussioni. Apre le serate la cantautriceTeatro Golden, via Taranto 36, oggi e domani, ore 21Sono già sold our i due appuntamenti con, ventunenne rapper da Meta di Sorrento che ha trionfato nell’edizione 2018 di X Factor e che con l’EP “La fine del mondo” (uno dei sei brani del disco è “Generale” di Francesco de Gregori) e con il singolo “Correre” (l’ha proposto all’ultimo festival di Sanremo) ha avuto un successo a dir poco notevole. Il suo show, definito un mix di hip hop, di libertà espressiva, di provocazione e di urgenza poetica, fa parte della sua prima vera tournée, il “La fine del mondo tour 2019”.Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, stasera e domani, ore 22Gli, l’heavy metal band tedesca fondata dal vocalist e frontman, tornano in Italia per celebrare il “Steelfactory World Tour 2019”, che prende il nome dall’ultimo album del gruppo. Udo è stato il fondatore della band Accept nel 1976, con la quale è rimasto fino allo scioglimento avvenuto nel 1987, poi ha formato la sua band, appunto gli U.D.O., anche se ha continuato a fare apparizioni con gli Accept. Ha alle spalle 26 album e a 66 anni è sempre sul palco. Al suo fiancoalle chitarre,al basso ealla batteria. Picchiano forte.Orion Live Club, viale J.F. Kennedy 52, ore 21.30L’armonicistae l’argentino(1981, da Rosario, uno dei chitarristi di tango più originali sulla scena) fanno parte del collettivo italo-argentino, che promuove in senso politico, attraverso scelte che ne sostengono il pensiero, la diffusione culturale e artistica del tango come genere di rottura, come risposta popolare creativa e come poetica di resistenza marginale. Nelle loro performance il tango va oltre il prodotto di consumo legato al ballo o alla riproduzione del passato e cerca nuove strade.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21Per la rassegna Europa+ arrivano gli austriaci, un settetto che ha conquistato il pubblico con il suo mix di afro beat e jazz grooves e con l’ultimo album "Rise and Rise Again" ha costretto la critica a creare nuovi termini o definizioni per descrivere lo stile della giovane band, formata dal trombettista, dai sassofonisti, dai contrabbassistie dai batteristi e percussionistiCasa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Jam session all’insegna del blues, stasera al club romano, con: sono il vocalist e chitarrista, il bassistae il batterista. Ospiti e musicisti appassionati di blues sono invitati a intervenre.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22“Sinatra” è l’ultimo album del rapper, il milanese, 38 anni, e il suo “Sinatra Tour 2019” si conclude stasera a Roma. Spiega l’autore che «il titolo del disco rappresenta un esplicito omaggio a Frank Sinatra, in particolare all'iconografia del personaggio, con l'idea molto hip hop di esagerare. Sono arrivato al quinto cd e stavolta ho l’arroganza di usare il suo nome: al posto di king dico Sinatra». Inciso con diverse collaborazioni (da Noyz Narcos a Elodie, Sfera Ebbasta, Capo Plaza) il disco offre dodici brani tra i quali “Bling Bling”, singolo che è diventato disco d’oro ed è fra i brani più trasmessi dalle radio.Definito «una grande dichiarazione di libertà, un cd diviso tra un’anima più trap e una più latina, un lavoro vario, originale, solido, al livello delle migliori produzioni internazionali», prodotto da(ovvero, ritenuto tra i principali esponenti della scena hip hop e trap italiana) “Sinatra” è diventato anche un serial tv ambientato a Napoli, un noir dove il rapper ha interpretato se stesso, con i brani del disco come colonna sonora.Atlantico Live, viale dell'Oceano Atlantico 271d, ore 21Il rapper, 32 anni, pugliese di San Giovanni Rotondo, ormai milanese d’adozione, diventato popolare due anni fa con “Lungomare Paranoia” (disco inciso e realizzato fra Milano e l’Islanda), presenta live il nuovo album "Blue Karaoke", nel quale, come in tutti i dischi precedenti, parla d’amore, un amore catturato in tutte le sue sfaccettature, anche se ha una notevole energia. Nella scaletta del concerto romano non mancheranno i classici dai suoi dischi precedenti, come "Laska" e "Disco Inverno".Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Per “Edu Jazz” c’è il secondo appuntamento del ciclo dedicato alla figura di Miles Davis, leggenda assoluta della storia del jazz, analizzata nel suo rapporto con l'immagine. Gli incontri, a cura di, offrono colonne sonore, biopic, documentari, apparizioni in film di ogni tipo, e hanno come ospiti specialicon(chitarra),(contrabbasso) e(batteria).Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache il giovedì propone musica vintage all'insegna del rock. Stasera si torna negli anni Cinquanta con la band dei, formazione che recupera atmosfere e emozioni della musica americana di quel decennio: romantiche ballad e scatenati rock and roll per il trio vocale che si presenta in perfetto stile con il repertorio. Le loro voci si miscelano con gli strumenti che suonano: pianoforte (), contrabbasso () e batteria (). In repertorio molti pezzi noti e vere e proprie chicche che gli ascoltatori saranno lieti di conoscere, più una serie di brani inediti che sembrano uscire direttamente da un juke box dell'epoca. E’ in arrivo il loro 45 giri in vinile "Moonface".Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Per la rassegna Jazz Voice arriva il quartettodella vocalist, formazione nata come metafora del nostro bisogno di confrontarci, scontrarci e adattarci al linguaggio della vita. Marisa, con il pianista, il contrabbassistae il batterista, si confronta con l’essenza di ogni brano mescolando tradizione e modernità e dimostrando come la voce possa essere versatile, potente, indipendente e allo stesso tempo delicata e attenta.Charity Cafè, Via Panisperna, 68, ore 22S’intitola “Dont’ Be Afraid”, non essere spaventato, il disco chesta presentando nel suo tour. Il chitarrista, tastierista, attore e cantautore, americano di Boulder, Colorado, 44 anni, è il figlio di una vera leggenda del rock made in Usa, quello Stephen Stills oggi settantatreenne che tutti abbiamo amato (sia da solo che con David Crosby, Graham Nash e Neil Young) e della cantautrice francese Véronique Sanson. «Io sono cresciuto andando ogni estate sull'isola di Ibiza, e dopo molti anni finalmente ci sono tornato - dice. - Ero single, era estate e il disco è nato da un desiderio: la magìa di incontrare qualcuno senza aver paura. E credo di aver messo insieme una serie di canzoni decisamente piene di speranza».Chris ha fatto il suo esordio nel 1998 con l’album “100 Year Thing”, ha lavorato nel cinema e in televisione, le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora a diversi film e spettacoli, ha cantato “How Can You Mend a Broken Heart” dei Bee Gees nel film “I, Tonya” che ha vinto l’Oscar 2018 per la miglior attrice non protagonista, insomma si è dato da fare parecchio e con successo, e sbarca in Italia per presentare sia le nuove composizioni che quelle dei precedenti album. Al suo fianco suonano il contrabbassistae il batterista, e prima del suo show c’è un opening act di, cantautori romani da anni protagonisti di collaborazioni live e discografiche con tanti artisti della West Coast.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il cantautore, annata 1968, genovese poi trasferito a Torino, già vincitore nel 1993 di un premio Tenco come miglior esordiente e con cinque album alle spalle, torna a Roma per proporre in concerto momenti e brani di vent’anni di musica, con una particolare attenzione alle canzoni dell'ultimo cd "Il Santo" (l’ha inciso nel 2016 e con lui hanno collaborato Gnu Quartet, Giua, Paolo Bonfanti e Arturo Brachetti) e a qualche nuovo brano che finirà nel suo prossimo cd. Ci sa fare e viene considerato un erede della storica scuola genovese.Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21è il gruppo alla base del nuovo album della cantautrice, americana del Minnesota e già voce in passato per i Delta V, The Dining Rooms, Vinicio Capossela e Calibro 35. E’ a Roma per presentare "Swiss Bikes", EP con 5 brani coprodotti dal chitarrista. Georgeanne da sette anni vive nella campagna pugliese, come dice lei «con la terra negli stivali e il vento nei capelli», lontana dalle sue origini e da Milano dove ha vissuto per 20 anni. Con lei suonano il chitarrista, il bassista e organistae il batteristaNa Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Un viaggio nella bossanova ispirato allo storico album che vide fianco a fianco Joao Gilberto e Stan Getz e a tutta la musica di Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes, Toquinho, Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Joao Bosco, Marcos Valle. Lo offrono i, cioè il vocalist e chitarrista, il sassofonista, il pianista Gabriele Manzi, il contrabbassistae il batterista, ospite la vocalistElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30, ovvero il milanese, annata 1989, rapper, marito della blogger Chiara Ferragni (quella dell’acqua minerale da lei firmata e in vendita al modico prezzo di 8 euro a bottiglietta), padre da un anno del piccolo Leone Lucia, già partner musicale di J-Ax e Fabio Rovazzi (ma poi ognuno se n’è andato per i fatti suoi), superpersonaggio che tutti conoscete o magari che evitate di conoscere, arriva a Roma con il “Paranoia Airlines Tour”, ospite speciale il collega, che accompagnerà a suon di rime alcuni brani del concerto. La scaletta comprenderà sia i pezzi del disco (dai singoli “Prima di ogni cosa”, “Che cazzo ridi” e “Holding Out For You”) che i precedenti hit (come “Assenzio”, “L’amore eternit”, “Magnifico”, nonché “Favorisca i sentimenti”, la canzone con cui Fedez ha chiesto la mano a Chiara, che ha poi sposato nel settembre scorso a Noto).Insomma, il tour sarà per i suoi fan un’occasione imperdibile per cantare i principali successi di Fedez e di ascoltare per la prima volta dal vivo il materiale dell’album (diventato disco di platino in una sola settimana), cioè i sedici inediti del cd. Inutile continuare a raccontarvi quello che vi aspetta, perché o lo sapete benissimo oppure avete giustamente voglia di scoprirlo da soli.Palalottomatica, piazzale Per Luigi nervi, ore 21«Il filo conduttore che connette tutte le immagini di questo album è la Magia. La Magia della musica, che mostra la sua forza e dalla quale, tutti, non finiamo mai di imparare»: così la band romanadefinisce il suo album “Lo spirito che suona”, che sta presentando in un lungo tour e che stasera è a Roma. Il producere il rapper, che nel 2016 hanno perduto il terzo membro del gruppo(David Maria Belardi, scomparso a soli 39 anni, la notte di Capodanno 2016, per una grave malattia), un anno fa hanno cominciato a lavorare a questo disco che è dedicato appunto a lui, propone17 brani ed è il testamento di un’intera generazione di rapper.«Eravamo pieni di sentimenti contrastanti, da una parte la voglia di far sentire ancora una volta il talento puro di Primo, dall’altra fare i conti con la sua assenza. Lo spirito che suona, nel disco, è il suo ultimo abbraccio alla musica, alla quale nella sua breve vita ha dato tantissimo. E fare vibrare di nuovo questo amore è stata la nostra stella polare, la nostra missione, ogni attimo passato in studio. Un disco doloroso ma allo stesso tempo più autentico per questo. Abbiamo messo tutto ciò che avevamo, giorno dopo giorno: tutto quello che una vita passata insieme ha lasciato impresso dentro. Il risultato di questa storia è tra le vostre mani». All’album hanno partecipato tanti amici, da Giuliano Sangiorgi a Danno, Roy Paci, Coez, Gemitaiz, Marracash, Mezzosangue, Johnny Marsiglia, MadMan, Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion e tanti altri, e con Squarta e Grandi Numeri nel tour c’è anche “la silenziosa ma attentissima presenza” di Mauro Belardi, il padre di Primo.Planet, via del Commercio 36, ore 21"A Soul Experience" è il nuovo album nonché un percorso nella soul music alle origini a oggi, da Aretha Franklin, Stevie Wonder e Otis Redding a Lenny Kravitz, Randy Crawford, Chaka Khan, il tutto condito da blues, gospel, spiritual e funk: lo propone live laguidata dalla vocalistnella sua rinnovata formazione, la stessa che ha realizzato il disco:alla tromba,al sax,al trombone,alle tastiere,alla chitarra,al basso,alla batteria e la vocalistBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 21E’ un appuntamento fisso quello del venerdì con il clarinettista e batterista: stavolta è insieme alla sua numerosa, con quattro trombe (), i tromboni di, cinque sassofoni (),al pianoforte,alla chitarra,al contrabbasso,alla batteria e la vocalist. Il repertorio è come sempre quello del jazz della Swing Era americana, periodo 1935-1945, con gli arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22.30, nato nel 2010, si muove attraverso raffinati arrangiamenti fra latin jazz, funky e swing e offre parecchi brani originali. I musicisti hanno collaborato con altri artisti di differenti stili e sono il pianista, il contrabbassistae il batteristaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Il venerdì al club di via Gregoriana è in palcoscenico il sassofonista, stavolta con il suo quintetto e un repertorio che ripropone il dixieland e il New Orleans sound, su arrangiamenti originali di Pellini. Con lui suonano(tromba e voce),(piano),(contrabbasso) e(batteria).Gregory’s, via Gregoriana 54a, ore 21Quattro cantautori provenienti da percorsi e strade diverse, cioè, si incontrano per un tributo alle canzoni, all’ironia e alla poesia di Lucio Dalla. Hanno tutti un forte legame con la musica del cantautore bolognese, consolidato nel tempo e raccontato anche in alcuni dei loro brani, e con loro c’è il bassista. I quattro, ognuno a modo suo, interpretano Dalla nelle sue diverse sfumature.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Una notte con racconti e canzoni francesi tra Michel Legrand, Boris Vian, Gato Barbieri e Charles Trenet e la presentazione dell’album “Dernier Tango à Paris”: la propongono la vocaliste il pianistaTeatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 20.30, che rifà il verso al famoso standard “Tea for Two”, è il nome del quintetto che riunisce tre musicisti della scena romana, il tastierista, il contrabbassistae il batterista, e due voci storiche, quelle di, meglio noto come, e di, altra fedelissima della soul music. Dopo anni di concerti, tour, trasmissioni televisive, progetti discografici e live sui palchi di mezza Italia, il matrimonio artistico fra i due era inevitabile, ed è nel quadro delle iniziative del Vitala Festival.Teatro San Genesio, via Podgora 1, ore 21.30E’ un bel po’ che l’edizione 2019 del Premio Fabrizio De Andrè si prepara per la finale di stasera: la rassegna, patrocinata dalla Fondazione De André e realizzata grazie al contributo di Dori Ghezzi (presidente della giuria) e di Luisa Melis (direzione artistica), presenta i finalisti. Per la sezione musica sono(con il brano “Betempo”),(“Romeo e Giulietta La storia vera”),(“A Samìnnazzaro”),("Tra il falso e i vero”),(“Settembre”),(“Occhio non vede cuore non duole”),(“Non ti preoccupare”),(“Tutti zitti”),(“Pelle”),(“L’elicottero e il silenzio, Confessioni di un pilota”),(“Nota”) e(“Seme morte”).Per la sezione poesia sono. E per la sezione pittura i finalisti sono. Nei prossimi giorni saranno annunciati i vincitori delle Targhe “Faber” (già “Premio alla Carriera”) e “Quelli che cantano Fabrizio” (già ”Premio per la reinterpretazione dell'opera di Fabrizio”).Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il batterista americano(già con Paul McCartney, Peter Gabriel, Paul Simon, Tears For Fears, Robert Fripp, David Sylvian, Iggy Pop, Stevie Nicks, Ani Di Franco, Tony Levin, Suzanne Vega, Cher, Elvis Costello, John Mayer, Hall & Oates, Pino Daniele e molti altri) e il chitarrista e vocalist(anche lui statunitense, già con David Crosby, Tommy Emmanuel, Suzanne Vega, Al Stewart…) sono in Europa per presentare dal vivo il loro ultimo lavoro “Soul Redemption”, disco a cui hanno partecipato, tra gli altri, Tony Levin al basso e Peter Primamore alle tastiere. Con loro suonaal Chapman stick e al basso elettrico.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21Una performance dei Riding Sixties è una via di mezzo fra una divertente festa e una lezione-concerto. Sono due epoche che s'incontrano in una formazione sulla breccia da parecchi anni e che annovera dai “vecchi” testimoni d’epoca come, voce e chitarra, e, batteria e voce (nel 1970 suonava con i mitici Corvi) ai più giovani(basso e voce),(chitarra e voce) e(pianoforte e voce). Stasera ripropongono un loro classico: una battaglia a tutto beat fra i migliori brani dei Beatles e dei Rolling Stones, intitolata appunto “Beatles Vs Stones”.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il trombettista, il sassofonista, il pianista, il contrabbassistae il batterista, fra i migliori talenti del nostro jazz, formano ile propongono un repertorio che rende omaggio a tre figure fondamentali: Charles Mingus, Duke Ellington e Thelonious Monk, compositori che hanno influenzato intere generazioni e hanno segnato gli anni che hanno attraversato da protagonisti.Gregory, via Gregoriana 54a, stasera e domani, ore 22Standard classici dei bluesman più importanti (Muddy Waters, Albert Collins, BB King…) e brani originali: è il repertorio dei, ovvero il vocalist e chitarrista, il pianista e organista, il bassistae il batterista, per una lunga blues night. Ospiti e musicisti appassionati di blues sono, come sempre, invitati a intervenre.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22è un progetto del sassofonistache porta nel contesto del jazz creativo l’essenza della musica zingara e del folk dei Balcani e della Turchia. Con il leader al sax tenore e al flauto ney,al contrabbasso ealla batteria, il trio propone un viaggio tra melodie tradizionali e composizioni originali, nel quale si mescolano, uniti dalla musica creativa occidentale, gli echi della gajda e della zurna provenienti dalle montagne Malesevski e i suoni ereditati dai maestri mistici ottomani Mevlevi.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21E’ da una dozzina d’anni che la band romana deiripropone i brani di The Cure, la band britannica che fin dal lontano 1976 suonava un ricco mix di post punk e new wave, e da allora il gruppo è rimasto fedele al suo obiettivo. Per gli appuntamenti della serie “A Night Like This” il vocalist e chitarrista, il chitarrista, il tastierista, il bassistae il batteristapropongono un repertorio vasto ed eterogeneo, sono estimatori della fase darkwave della band di Crawley e attualmente eseguono brani fino agli album dei primi anni 90 scegliendo la scaletta in base alla tipologia di locale e di pubblico e partendo da sintonie pop per poi toccare atmosfere più oscure.Blackout, via Anagnina 3, ore 22Nata nell’ottobre 2010 da un'idea di, laviene da Bracciano (di qui il nome) e ha l’organico di una big band tradizionale. In questi anni è cresciuta molto sia da un punto di vista strettamente musicale che nell'organico. Al primo cd “Mission Impossible” uscito nel 2012 sono seguiti altri dischi e molti concerti in importanti festival del jazz, e stasera la formazione presenta il suo ultimo lavoro intitolato “Strike up the Band”, interamente dedicato agli arrangiamenti di Sammy Nestico, leggendario americano di Pittsburgh, 95 anni compiuti il 6 febbraio, che ha cominciato una vita or sono scrivendo le partiture per la big band di Count Basie ed è uno dei più grandi arrangiatori della storia del jazz. Il progetto ha coinvolto nel disco Max Ionata, uno dei maggiori sassofonisti italiani.L’organico vede la vocalist, le trombe di, i tromboni di, i sassofoni dial pianoforte,alla chitarra,al contrabbasso ealla batteria.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22“Quando si allineano le stelle” è il nuovo progetto acustico, con qualche racconto preso in prestito dallo spettacolo “Ma lei a parte la chitarra… che lavoro fa?”, proposto dal chitarrista, armato di una semplice chitarra acustica. Genovese, romano d’adozione, musicista, giornalista, cantante, chitarrista e arrangiatore, Marco ha collaborato con i più importanti artisti italiani e stranieri, da Francesco De Gregori a Lucio Dalla, Ron, Mimmo Locasciulli, Gianni Morandi, Patty Pravo, Shel Shapiro, Renato Zero, Mariella Nava, Renzo Arbore, Alex Britti, Francesco Renga, fino a Ray Charles, Bob Brozman e Tommy Emmanuel. Insegna chitarra rock-blues al Saint Louis College of Music e nel live usa varie chitarre acustiche per raccontare il suo percorso sonoro. Con il supporto del contrabbassista, romano e londinese d’adozione, propone una serie di brani che faranno parte del suo prossimo album, in uscita nel 2019.Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21vengono da Napoli, hanno cominciato nel 2010 suonando in un locale di Milano, cinque anni dopo hanno vinto "Amici" di Maria De Filippi, hanno tre album alle spalle (l’ultimo è “You”, del 2017, e tutti, come i varii singoli, sono vendutissimi), sono sopravvissuti all’ultimo Sanremo, sono da sempre in tre, ovvero il vocalist(chitarra, basso, pianoforte, sintetizzatore, percussioni),(sintetizzatore, talk box, basso, percussioni) e il batterista e percussionista, trentenni o anche meno, e offrono un cocktail di pop, rock e funk. The Kolors hanno vinto parecchi premi, e la loro abilità è mescolare nelle dosi giuste rock e elettronica, sapori diversi ma ben bilanciati. Sono riusciti in un’impresa spesso difficile per le band più giovani: far crescere e mantenere attuale il loro sound anno dopo anno, il tutto con un mix di psichedelia, punk, sapori anni ’80, un po’ di funk, electropop e altre sonorità che si tengono a braccetto.Largo Venue, via Biordo Michelotto 2, ore 22Un trio di saxofoni a basso impatto ambientale: così si definiscono i, cioèal sax alto,al sax tenore eal sax baritono, che conalle percussioni offrono il loro cocktail di jazz, pop, rock e funky blues, spaziando da “Well you Needn't” di Thelonious Monk a “Lady Madonna” dei Beatles passando per “Don’t Worry Be Happy” di Bobby Mc Ferrin. Sulla breccia dal 1990, hanno partecipato a tanti festival italiani e europei, recentemente alla maratone del Jazz italiano per le Terre del Sisma a L’Aquila, e tutti e tre si muovono in diversi stili oltre che nel jazz. La loro tecnica è quella degli “head arrangements”, come li chiamano gli americani: arrangiamenti per lo più creati insieme o partendo da piccoli spunti organizzati e mandati a memoria. Insomma, musica tramandata oralmente che garantisce spontaneità, imprevisto e rischio, oltre che sorpresa, creando intrecci sonori sostenuti dalle percussioni per la ricerca di un groove ancora più interessante.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ire 21.30La romana Mississippi Music School, che insegna musica da un quarto di secolo ed è diretta da, porta le sue band al club di via Bellinzona: sono ladiretta dae i laboratori di musica d’insieme guidati da Crispolti e Filindeu.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21Il rock e l’elettronica più industrial fanno da tappeto alla voce di, il cui timbro riporta alla memoria le grandi interpreti degli anni ’60, da Mina a Ornella Vanoni e Nada, e la Bertè degli anni ’80. La cantautrice presenta l’album “Prima Che Gli Assassini”, con sei brani inediti e un omaggio a Franco Battiato.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 21