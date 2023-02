Martedì 14 Febbraio 2023, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 21:01

Il copione era già scritto. Nella puntata del podcast Muschio Selvaggio dell’11 febbraio, andata in onda su Rai2 ma registrata prima dell’epilogo del Festival, Fedez e Rosa Chemical si erano scambiati battute su quello che sarebbe poi effettivamente successo il giorno della finale della kermesse, quando il rapper di “Made in Italy” ha raggiunto il marito di Chiara Ferragni in prima fila e dopo aver simulato un rapporto sessuale con lui sulla poltrona lo ha preso per mano portandolo al centro del palco, prima di baciarlo in bocca. «Io sarò in prima fila, viene a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino… Con la lingua», diceva Fedez nel podcast. Forse Chiara Ferragni, che venerdì era alle prese con i preparativi legati al suo secondo passaggio sull’Ariston, si è persa la puntata andata in onda su Rai2.

Oppure l’intera vicenda non è altro che un modo per alimentare la curiosità intorno alla seconda stagione di “The Ferragnez”, la serie Prime Video sui Kardashian italiani: d’altronde la troupe ha seguito sia Fedez che Chiara Ferragni nella Città dei Fiori, sia durante le prove del Festival di Sanremo che nella settimana della kermesse, accedendo anche al backstage.

Cosa ha raccontato Federico Taddia, l'autore sul palco durante la lite

Fedez ieri ha interrotto il suo silenzio social pubblicando una storia con scritto: «Sono fiero di te, ti amo». Chiara non ha risposto. E nel giorno di San Valentino i due non hanno pubblicato foto insieme sui rispettivi social. Ma nella coppia si inserisce un terzo elemento. Coinvolto suo malgrado nel video diventato virale sui social, girato dalla platea, in cui durante una pausa pubblicitaria Chiara Ferragni sembra redarguire Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical. Nella clip si vede Fedez andare verso la moglie con le mani aperte e le braccia spalancate, come a dire: «Non è stata colpa mia». Accanto all’influencer c’è l’autore tv Federico Taddia, che con il suo cellulare riprende da vicino, sorridendo, il siparietto e quello che i due si sono detti. L’autore si è guardato bene dal pubblicare la clip sui social.

E in un post ha scritto: «Ridevo. Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, impreviso e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni. Non ho il video, inutile che me lo chiediate: l’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul back stage: sono solo affari loro». Affari che non vediamo l’ora di scoprire in una delle puntate di “The Ferragnez 2”, che uscirà tra due settimane, a marzo.