“Father of Asahd”, esce a maggio il nuovo disco di Dj Khaled

Esce il 17 maggio “Father of Asahd” (We The Best Music Group/Epic Records), il nuovo disco di Dj Khaled, da lui stesso definito «il suo album più importante finora». Nominato ai Grammy, artista visionario dell’industria musicale, innovativo influencer e mega-produttore, Dj Khaled ha conquistato il doppio disco di Platino in Italia sia per “Wild Thoughts” feat. Bryson Tiller e Rihanna che per “I'm The One” feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne.



Dopo il doppio debutto al n.1 dei suoi album nella Billboard Top 20, innumerevoli dischi di Platino e Oro nel mondo, il n.1 della Hot 100 e miliardi di streaming, Khaled alza ulteriormente l'asticella con "Father of Asahd", che prende il nome dal figlioletto di due anni (che è co-produttore dell'album!). Dj Khaled darà presto nuovi indizi, come ad esempio il nuovo singolo.