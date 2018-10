Il rapper romano Fasma debutta con l'lp “Moriresti per vivere con me?”

Le atmosfere cupe e i sentimenti gridati dell’emo rap arrivano in Italia con “Moriresti per vivere con me?”, il debutto di Fasma in uscita il 2 novembre. Fin dal titolo, il giovane artista romano classe ‘96, al secolo Tiberio Fazioli, porta avanti una poetica del paradosso dai tratti melodrammatici: «È come Shiva, il distruggere per creare - racconta Fasma - C’è un momento in cui per rinnovarsi bisogna tagliare non i rami, ma direttamente il tronco, un atto di coraggio nel quale ci si mette nel punto più basso per cercare di risalire. La mia musica è un invito a reagire, non è nichilismo».

Dal 5 novembre, a Milano, partirà un tour in-store nel quale Fasma incontrerà il pubblico che ha reso virali brani come "Marylin M.", con 5 milioni di views su YouTube.