Fabrizio Foschini, il musicista degli Stadio pubblica l'album da solista "U-MANI"

Musicista e compositore, Fabrizio Foschini pubblica il suo primo album solista, dal titolo “U-MANI” (su etichetta MusicAnima), disponibile sulle piattaforme digitali e in streaming per l’ascolto, mentre il cd fisico è in vendita tramite la G.T. Music Distribution.Il progetto, a cui hanno preso parte molti ospiti prestigiosi, tra questi il jazzista Paolo Fresu, il sassofonista Raffaele Casarano e i Solis String Quartet, nasce da uno studio ricercato sui suoni dell’umanità, fortemente evocativo e strumentale, scavando tra le sensazioni più intime e ci consegna estratti di vita, track by track, fin dal primo brano, “Un buon inizio”, per arrivare all’“Ultima visione”, che chiude l’album.Da tempo Fabrizio Foschini si dedica a U-MANI, frutto della naturalezza di un’arte bellissima, quella di tradurre in musica i gesti e i pensieri umani: “tutto ciò che facciamo nella vita diventa parte di noi dal momento in cui veniamo al mondo, soprattutto quello che ci è congeniale e che amiamo di più. La difficoltà sta nel saperlo individuare, per poi osservarlo, rispettarlo, fino ad andarcelo a prendere con il cuore e con le mani; per me tutto questo è stato ed è la musica”.Sono dieci i brani contenuti nell’album, “la colonna sonora di ciò che viviamo ogni giorno, che nasce da un’emozione, uno stato d’animo, un episodio vissuto, una lieta notizia, un viaggio, un incontro, un racconto di disperazione”.La cura e la minuzia degli arrangiamenti testimoniano, ancora una volta, quanto sia raffinata la musica di Foschini e quanto le sue dita sui tasti riescano a esprimere con maestria i suoni dell’umanità.Foschini svela il curioso aneddoto che si cela dietro a “U-MANI”, per sottolineare la spontaneità del disco: “Dopo aver sperimentato versioni e arrangiamenti diversi con l’aiuto del computer, sequenze, synth, elettronica varia, finalmente la svolta. Come non averci pensato prima! Bastava entrare in studio con un pianoforte a mezza coda, un quartetto d’archi d’eccellenza, un percussionista eclettico e fantasioso”.Queste le tracce dell’album: “Un buono inizio”, “Il viaggio”, “Il giocoliere”, “Il primo abbraccio”, “Umani”, “Il giorno perfetto”, “L’incontro”, “Passo dopo passo”, “Il sorriso interiore”, “Ultima visione”.Ospiti speciali nel primo progetto discografico del pianista sono, oltre a Fresu e a Casarano, Maurizio Piancastelli (flicorno) ed Emanuela Manu Cortesi (coro), Alberto Giovannini (contrabasso).