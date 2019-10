Fabrizio de Andrè e PFM, ritrovato il video dello storico concerto di Genova del 1979

Tre gennaio 1979, Genova. Fabrizio de Andrè e PFM in concerto. Qua si sta scrivendo la storia della musica italiana. Se non avete mai visto nemmeno un filmato di quel concerto, è perchè non ne esistevano. Fino ad oggi. La Sony Music Italy ha infatti annunciato, dopo anni di speculazioni sull'esistenza o meno di video di quella serata, il ritrovamento di una registrazione completa.

Il documento è stato realizzato, e custodito, dal regista genovese Piero Frattari. A breve, grazie a un accordo tra la label e Frattari, potremo vederlo, rivivendo così uno degli eventi più iconici e celebrati della musica nostrana. «Devo ringraziare le mie due passioni: una per la musica di Faber e l’altra, maniacale, di conservare ogni cosa», racconta Frattari, che aggiunge, «All’epoca facevo il video maker per radio e tv. Era il gennaio del 1979. Gli organizzatori mi proposero di registrare il concerto di Faber/ PFM. Non esitai un istante. Poi, le videocassette di quella registrazione finirono in fondo ad un archivio, che qualche anno dopo, decisero di mandare al macero. Solo per caso riuscii a recuperarle e a catalogarle tutte nell’archivio della mia società, Vidigraph, che possedeva già circa 20.000 videocassette professionali. Erano video analogici su nastro, quindi, per salvarli dal degrado, decisi nel 2000 di trasferirli tutti su supporto digitale».



