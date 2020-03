Ezio Bosso su Facebook: «Questi giorni sono quelli per ricordare»

«Io li conosco. I domani che non arrivano mai. Conosco la stanza stretta. E la luce che manca da cercare dentro. Io li conosco i giorni che passano uguali. Fatti di sonno e dolore e sonno per dimenticare il dolore. Conosco la paura di quei domani lontani. Che sembra il binocolo non basti. Ma questi giorni sono quelli per ricordare. Le cose belle fatte. Le fortune vissute. I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci. Questi sono i giorni per ricordare. Per correggere e giocare. Si, giocare a immaginare domani. Perché il domani quello col sole vero arriva. E dovremo immaginarlo migliore. Per costruirlo. Perché domani non dovremo ricostruire. Ma costruire e costruendo sognare. Perché rinascere vuole dire costruire. Insieme uno per uno. Adesso però state a casa pensando a domani. E costruire è bellissimo. Il gioco più bello. Cominciamo...».



Così sul suo profilo Facebook, con una sequenza di versi ispirati, il musicista Ezio Bosso invita a stare a casa durante l'emergenza coronavirus.

