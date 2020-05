Morto Ezio Bosso, da Carlo Conti a Fedez gli omaggi social: «Esempio di resilienza»

Un grande esempio di arte e resilienza. Che dispiacere

Quando ti fa davvero male scrivere che è finita perché nessuno si identificava con la vita meglio di lui #eziobosso

Dario Franceschini. «Un uomo profondo e generoso, un artista esplosivo capace di trasmettere la gioia di suonare e la passione per la musica. Sono molto addolorato per la scomparsa di Ezio Bosso: è un triste giorno per la cultura italiana che perde un grande interprete e compositore, un uomo straordinario che ha fatto della sua vita un messaggio di speranza e di forza». Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,

«Raramente nella mia vita ho potuto ammirare persone con l'empatia e l'energia di Ezio Bosso, persona capace di lottare con le armi più forti che la vita gli ha donato: la musica e il sorriso. Grazie maestro!», il tweet della cantautrice Francesca Michielin.

Un grande esempio di arte e resilienza. Che dispiacere 🙏🏻 pic.twitter.com/wup51X7fMC — Fedez (@Fedez) May 15, 2020

Matteo Renzi. Nicola Zingaretti. Luigi Di Maio in un post su Facebook. «Tutti noi abbiamo qualcosa da imparare dal maestro Ezio Bosso. La sua musica, la sua forza continuerà ad accompagnare la nostra vita. Ciao Maestro». Così il ministro degli Esteriin un post su Facebook. «Ci lascia Ezio Bosso. Un artista che ci ha fatto emozionare e riflettere. La sua musica e il suo sorriso ci accompagneranno per sempre». Lo scrive su Facebook, «Non conoscevo personalmente Ezio Bosso. Ma tutte le volte che lo ascoltavo, lo vedevo in tv o leggevo una sua intervista imparavo qualcosa da lui. Riposa in pace, Maestro», Così su Facebook,

Profondo dolore per la morte del maestro Ezio Bosso. Un onore conferirgli cittadinanza onoraria e averlo sul palco del Teatro dell’Opera per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale. Tutta la città si stringe ai suoi cari e a chi ha amato la sua musica. Lo ricorderemo sempre

Profondo dolore per la morte del maestro Ezio Bosso. Un onore conferirgli cittadinanza onoraria e averlo sul palco del Teatro dell’Opera per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale. Tutta la città si stringe ai suoi cari e a chi ha amato la sua musica. Lo ricorderemo sempre pic.twitter.com/vM3PU4j9CO — Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 15, 2020

Chiara Appendino su Fb. «Torinese che ha portato la sua straordinaria arte in tutto il mondo. E che, soprattutto, ha dimostrato quanto la forza della vita possa vincere qualsiasi dolore. Grazie di tutto, Maestro». «Non ci sono parole adatte ad esprimere il dolore per la scomparsa del maestro Ezio Bosso». Così su Fb la sindaca di Torinosu Fb. «Torinese che ha portato la sua straordinaria arte in tutto il mondo. E che, soprattutto, ha dimostrato quanto la forza della vita possa vincere qualsiasi dolore. Grazie di tutto, Maestro». «Ezio Bosso ci ha lasciati, che grande dispiacere. Un grande musicista, un uomo positivo, persona unica. Che la terra ti sia lieve caro Ezio», scrive su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella

Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dagli artisti ai politici, fioccano gli omaggi al musicista, scomparso a 48 anni. «», il tweet di. «», sempre su Twitter. I social sono inondati di messaggi, foto, dediche.«Il suo amore per la vita un esempio per tutti, a Sanremo nel 2016 non ci fu niente di preparato», ha detto», scrive su Twitter, sindaca di Roma.