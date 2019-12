Ezio Bosso torna in tv: «A Natale vi racconto la musica che lenisce ogni dolore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La musica ti cambia la vita, la musica lenisce tutti i dolori. Bisogna credere in lei e lasciarsi guidare». Il maestro Ezio Bosso, dopo il successo a giugno scorso, che incollò davanti alla tv più di un milione di spettatori su Rai3, raccoglie nuovamente la sfida per una serata evento di "Che storia è la musica", il giorno di Natale alle 21.20. Dopo Beethoven, stavolta il racconto si snoderà tra la vita e la genialità di Cajkovskij, avvicinando il pubblico allasesta sinfonia, la celebre "Patetica".«Nessuno più di lui poteva essere il protagonista di Natale, amò questa festa come nessun altro», sottolinea il compositore e direttore d'orchestra che non nasconde i suoi timori nell'accettare il nuovo impegno. «Avevo paura, sì. I motivi sono tanti, a partire dal fatto che dopo due minuti che mi vedo sullo schermo sono già stufo e la considero un'occupazione militare dei media. Poi per ragioni personali e per il fatto di aver preso mazzate in passato. A convincermi ad accettare è stata l'Orchestra e il fatto che ritengo non importante ciò che farai,ma ciò che hai fatto e che lascerai». Ma non si tratta di una semplice replica, in una linea già tracciata: «Abbiamo alzato l'asticella rispetto a giugno, c'è molta più musica. Rifare la stessa cosa avrebbe significato cadere nella banalità: io continuo ad andare contro i luoghi comuni».Ad intervallare il racconto tra parole e musica, che andrà avanti per quasi tre ore, ci saranno diversi ospiti, anche apparentemente lontani dal mondo classico: da Corrado Augias a Diego Bianchi, passando per Max Tortora, Mario Tozzi, Igor Cassina. «Ogni ospite entra personaggio ed esce persona - dice Bosso - perché la musica emoziona e spoglia di tutte le maschere. La mia maschera è la bacchetta, che nasconde il dolore. Cajkovskij (considerato tra i più grandi compositori russi, ebbe un'esistenza segnata da depressione e lutti, ndr) è l'esempio più grande di come la musica riesca a curare i malati».«Ezio Bosso è in grado di superare qualsiasi grammatica verbale - dice il direttore di Rai3 Stefano Coletta -. Ilsuccesso di questa trasmissione è nella sua capacità di emozionare e di arrivare diretto al cuore di chi ascolta eguarda»."Che storia è la musica" (registrato al Teatro dell'Unione di Viterbo, con la direzione artistica di Angelo Bozzolini) vede protagonista, accanto a Bosso, l'Orchestra Europa Filarmonica, da lui fondata e per l'occasione arricchita dai giovani dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, e il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro. «Ascoltateci a tutto volume, disturbate i vicini quella sera. Cambieremo il mondo a colpi di musica», è l'auspicio di Ezio Bosso che il 21 e 22 dicembre torna anche sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia,all'Auditorium Parco della Musica, per dirigere due delle sinfonie più conosciute di Beethoven: la Sinfonia n. 5 e la Sinfonia n. 7, preludio alle celebrazioni nel 2020 per i 250 anni dalla nascita del compositore.