È stato il vero fenomeno dell’ultimo Festival di Sanremo, tra “papalina”, “Zia Mara”, flessioni sul palco e quant’altro. Ora il gioco si prepara ad assumere una dimensione internazionale. Dopo il successo ottenuto con il FantaSanremo, anche l’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio, avrà il suo Fanta-Festival sul web. Dietro ci sono gli stessi ragazzi marchigiani che nel 2019 hanno fondato il FantaSanremo – quest’anno promosso nientemeno che da Sky – ispirandosi al Fantacalcio. Le regole sono più o meno le stesse: per giocare bisognerà creare una squadra composta da quattro artisti, scelti tra i 41 concorrenti dell’Eurovision Song Contest 2022, uno per paese.

Cambia la moneta: non i “Baudi”, con i quali era possibile “acquistare” i cantanti del Festival di Sanremo, ma i “Draghi”, in riferimento all’attuale premier italiano, ex presidente della Banca centrale europea. Anche al FantaEurovision ci saranno bonus e malus, ovvero punti che verranno aggiunti o sottratti alle squadre in base alle esibizioni degli artisti scelti (tra le altre cose, un riferimento al vaccino Covid vale 50 punti, un’esibizione che prevede giochi pirotecnici vale 25 punti, una capriola in scena vale 100 punti, un riferimento al Covid corrisponde a una penalità di 40 punti, l’uso dell’autotune corrisponde a una penalità di 30 punti). Il sito del FantaEurovision è stato realizzato sia in italiano che in inglese, per permettere a chiunque di partecipare, anche all’estero. Si comincerà a giocare non appena tutte le nazioni in gara all’Eurovision comunicheranno il nome del rispettivo delegato. Al momento sono state ufficializzate le partecipazioni di Albania (Ronela Hajati con “Sekret”), Austria (Lum!x e Pia Maria con “Halo”), Belgio (Jérémie Makiese), Bulgaria (Intelligent Music Project con “Intention”), Georgia (Circus Mircus), Grecia (Amanda Tenfjord), Irlanda (Brooke con “That’s rich”), Israele (Michael Ben David con “I.M”), Macedonia del Nord (Andrea con “Circles”), Moldavia (Zdob și Zdub)