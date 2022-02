Eurovision 2022, San Marino fa sul serio: Achille Lauro parteciperà a un contest per rappresentare il Paese

Achille Lauro non ha mai vinto Sanremo e, di conseguenza, non ha mai avuto l'occasione di partecipare all'Eurovision Song Contest. Così dopo l'ultima delusione ricevuta quest'anno alla kermesse ligure, potrebbe clamorosamente partecipare in rappresentanza di San Marino, sfidando così Mahmood e Blanco e la loro "Brividi". Il cantante romano parteciperà infatti al talent organizzato da San Marino Rtv, Media Evolution e Segreteria Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest 2022 in programma in maggio a Torino.

In corsa anche Valerio Scanu, Ivana Spagna e Alberto Fortis. La competizione si svolgerà sabato 19 febbraio, con diretta su San Marino Rtv dalle 20.30. La serata prevede la partecipazione sia di concorrenti «senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso», commenta il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati . «É una novità assoluta in Repubblica, una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti». In gara anche Cristina Ramos, vincitrice di Got Talent Espana nel 2016, Francesco Monte e Blind (X Factor 2020).