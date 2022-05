Eurovision 2022, i bookmaker puntano su Ucraina, Italia e Svezia: le quotazioni della vigilia

Martedì 10 Maggio 2022, 12:49

A poche ore dal via, gli scommettitori online sembrano avere le idee chiare sui favoriti alla vittoria di Eurovision Song Contest 2022. Secondo Stanleybet.it, i bookmaker non escludono il bis tricolore: la ‘Brividi’ di Mahmood & Blanco è, infatti, quotata 4,25. Ma i nostri artisti se la devono vedere con i super favoriti, ovvero la band ucraina dei Kalush Orchestra. Il gruppo è a quota 1,25 sul tabellone del vincente, avanti a 1,52 anche nella lavagna della prima Semifinale. In pochi, invece, scommettono su Achille Lauro, in lizza a ESC2022 rappresentando San Marino con la canzone ‘Stripper’. Foto EBU / Andres Putting, Corinne Cumming, Sarah Louise Bennett – Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

