Eurovision 2022, la scaletta della seconda semifinale: apre la Finlandia, Achille Lauro sarà il settimo

La scaletta della seconda semifinale dell'Eurovision 2022. A Torino un nuovo gruppo di 18 Paesi si sfiderà per cercare di entrare nella finalissima di sabato. Ci sarà un po' di Italia, con Achille Lauro che canterà "Stripper" per San Marino ed Emma Muscat, maltese che ha partecipato ad Amici nel 2018. Aprirà la serata la Finlandia, mentre gli ultimi ad uscire saranno i We Are Domi della Repubblica Ceca.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Per Il Volo esibizione semi-virtuale LA RIVELAZIONE Muscat: «Canto la voglia di accettarsi» LA NOVITÀ Boom per il FantaEurovision, i fondatori: «Ucraini... IL PERSONAGGIO Morgan e l'Eurovision LA SECONDA SEMIFINALE Achille Lauro in gara SPETTACOLI Foto

Eurovision, Achille Lauro in gara con Stripper: dalla Bertè a Madonna, caccia ai significati della canzone

Eurovision 2022, record di ascolti per la prima serata. Tutti i classificati alla finale

La scaletta della seconda semifinale

Finlandia (The Rasmus – Jezebel), Israele (Michael Ben David – I.M), Serbia (Konstrakta – In Corpore Sano), Azerbaijan (Nadir Rustamli – Fade To Black), Georgia (Circus Mircus – Lock Me In), Malta (Emma Muscat – I Am What I Am), San Marino (Achille Lauro – Stripper), Australia (Sheldon Riley – Not The Same), Cipro (Andromache – Ela), Irlanda (Brooke – That’s Rich), Macedonia del Nord (Andrea – Circles), Estonia (Stefan – Hope), Romania (WRS – Llámame), Polonia (Ochman – River), Montenegro (Vladana – Breathe), Belgio (Jérémie Makiese – Miss You), Svezia (Cornelia Jakobs – Hold Me Closer) e Repubblica Ceca (We Are Domi – Lights Off).