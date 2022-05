Lunedì 9 Maggio 2022, 15:53

L’ultima volta che fu ospitato in Italia, trentuno anni fa, fu un disastro totale: l’edizione del 1991 dell’Eurovision Song Contest, ospitata a Roma negli studi di Cinecittà, condotta da Toto Cutugno e da Gigliola Cinquetti, è passata alla storia come una delle peggiori mai realizzate, tra ritardi legati al traffico della Capitale e difficoltà organizzative che misero in cattiva luce nei confronti dell’Ebu – il consorzio che raggruppa le emittenti radio-televisive europee, che supervisiona l’organizzazione della kermesse – gli allora vertici della tv pubblica italiana. La posta in gioco è troppo alta per fallire, stavolta. Parlano le cifre che ruotano attorno all’Eurovision Song Contest, che da domani a sabato farà di Torino la Capitale europea della musica e dello spettacolo: 183 i milioni di spettatori che l’anno scorso hanno seguito l’edizione dello scorso anno (quest’anno sarà trasmessa dalla Rai in Eurovisione), 22 i milioni spesi tra Rai e Comune di Torino per mettere in piedi l’edizione ospitata dal PalaAlpitour, 100 mila persone attese a Torino tra cantanti e rispettivi staff, giornalisti da ogni angolo d’Europa e curiosi, una ricaduta turistico-economica di almeno 25 milioni.

Eurovision, blitz di un attivista all'uscita di Mahmood e Blanco: «Non ci sarà musica su un pianeta morto»

Quanto allo spettacolo, in gara vedremo 40 artisti, a rappresentare i rispettivi paesi. 35 si esibiranno già nel corso delle due semifinali (17 nella prima semifinale, in programma domani; 18 nella seconda semifinale, in programma giovedì), mentre i rappresentanti di Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – le “Big 5”, ovvero i cinque paesi che per primi nel 1950 supportarono economicamente l’Ebu – accedono direttamente alla finale. Tutti e tre gli appuntamenti saranno condotti da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan e andranno in diretta su Rai1 dalle 20.30, con il commento di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

In ciascuna semifinale possono votare solo le giurie e il pubblico – attraverso il televoto – dei paesi che partecipano a quella semifinale, più quelli di tre tra i Big 5 e il paese ospitante, estratti a sorte. Dal momento che il paese ospitante di quest’anno, il nostro, è tra le Big 5, nella prima semifinale voteranno due paesi, Italia e Francia, e nella seconda tre, Germania, Spagna e Regno Unito. Le giurie nazionali sono composte da esperti e addetti ai lavori. Quella italiana dello scorso anno era composta dai giornalisti Emanuele Lombardini, Giusy Cascio, Stefano Mannucci, Katia Riccardi e Simone Pinelli. I nomi dei componenti della giuria italiana di quest’anno saranno annunciati solamente la sera della finale, a voto già espresso.

LA SCALETTA

La prima ad esibirsi, aprendo la semifinale di domani, 10 maggio, sarà l’albanese Ronela Hajati con “Sekret”. Poi si esibiranno sul palco del PalaAlpitour di Torino – nell’ordine – Citi Zēni con “Eat Your Salad” (Lettonia), Monika Liu con “Sentimentai” (Lituania), Marius Bear con “Boys Do Cry” (Svizzera), LPS con “Disko” (Slovenia), Kalush Orchestra con “Stefania” (Ucraina), Intelligent Music Project con “Intention” (Bulgaria), S10 con “De diepte” (Paesi Bassi), Zdob si Zdub & Fratii Advahov con “Trenuletul”, Maro con “Saudade, saudade” (Portogallo), Mia Dimsic con “Guilty Pleasure” (Croazia), Reddi con “The Show” (Danimarca), Lum!x feat. Pia Maria con “Halo” (Austria), Systur con Med hekkandi sol” (Islanda), Amanda Georgiadi Tenfjord con “Die Together” (Grecia), Subwoolfer con “Give That Wolf a Banana” (Norvegia), Rosa Linn con “Snap” (Armenia). I 10 paesi con il punteggio più alto nella somma tra televoto e giurie accederanno alla finale di sabato.

Ad aprire la seconda semifinale, giovedì 12 maggio, saranno invece i finlandesi Rasmus con “Jezebel”. Poi – nell’ordine – Michael Ben David con “I.M” (Israele), Konstrakta con “In corpore sano” (Serbia), Nadir Rustemli con “Fade to Black” (Azerbaigian), Circus Mircus con “Lock Me In” (Georgia), Emma Muscat con “I Am What I Am” (Malta), Achille Lauro con “Stripper” (San Marino), Sheldon Riley con “Not the Same” (Australia), Andromache con “Ela” (Cipro), Brooke con “That’s Rich” (Irlanda), Andrea con “Circles” (Macedonia del Nord), Stefan con “Hope” (Estonia), WRS con “Llamame” (Romania), Ochman con “River” (Polonia), Vladana con “Breathe” (Montenegro), Jeremie Makiese con “Miss You” (Belgio), Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer” (Svezia), We Are Domi con “Lights Off” (Repubblica Ceca). Anche in questo caso, i 10 paesi con il punteggio più alto nella somma tra televoto e giurie accederanno alla finale di sabato. Alla finale di sabato sono già qualificati di diritto Mahmood e Blanco con “Brividi” per l’Italia, Alvan & Ahez con “Fulenn” per la Francia, Malik Harris con “Rockstars” per la Germania, Sam Ryder con “Space Man” per il Regno Unito e Chanel con “SloMo” per la Spagna.

GLI OSPITI

Ospite della prima semifinale sarà Diodato, che canterà sul palco del PalaAlpitour di Torino “Fai rumore” (il cantautore pugliese avrebbe dovuto gareggiare per l’Italia già nel 2020, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, ma l’edizione di quell’anno fu cancellata a causa delle restrizioni legate al Covid). Ospiti della seconda semifinale sarà Il Volo (partecipò all’Eurovision nel 2015 con “Grande amore” – si classificarono terzi). Ospiti della finale saranno i Maneskin e Gigliola Cinquetti, che fu la prima vincitrice italiana dell’Eurovision nel 1964 con “Non ho l’età”.

Il paese vincitore conquisterà il diritto di organizzare la prossima edizione della kermesse continentale. I favoriti, secondo gli scommettitori, sono gli ucraini Kalush Orchestra, che negli ultimi giorni hanno staccato gli altri candidati: i bookmakers si aspettano un voto di solidarietà per Kiev, nel bel mezzo della guerra contro la Russia. In caso di vittoria dell’Ucraina e dell’impossibilità del paese di organizzare la prossima edizione della manifestazione, per ospitare l’Eurovision 2023 si è già fatto avanti il Regno Unito.