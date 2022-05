Le pagelle: Laura Pausini in Alberta Ferretti (voto 5)

Seconda Semifinale, 18 paesi in gara e ne passano solamente 10 alla finale di sabato. L'Eurovision 2022 è iniziato. Attesa per Achille Lauro che gareggia per San Marino

Laura Pausini voto 5

Dalle vibranti tonalità del rosa indossate la prima sera oggi Laura Pausini si appiana a tre toni convenzionali: rosso, nero e bianco. Un viaggio nei colori decisi quello di Laura Pausini all'Eurovision 2022. Per la seconda Semifinale la cantante e presentatrice della kermesse punta su Alberta Ferretti. Dopo il rosa portato al Pala Alpitur di Torino anche stasera saranno tre i cambi abiti che Laura indosserà durante la diretta. Tre abiti da party ma pare che la cantante non abbia capito il tema. (voto 5)

Mika voto 5

Difficile con questi tempi strettissimi far emergere la personalità. l'unica cosa che spicca è il completo giallo canarino (Voto 5)

Alessandro Cattelan voto 6

Le lezioni di inglese stanno portando i loro frutti. La pronuncia migliora e anche l'outfit. Quel tocco di strass sulla giacca danno luce e finalmente anche Ale si stacca dallo sfondo del palco (Voto 6)

Finlandia The Rasmus - Voto 5

Insieme da 30 anni iThe Rasmus sono uno dei gruppi finlandesi di maggior successo a livello internazionale. A parte i capelli del frontman l'esibizione di "Jezebel" non lascia niente. Il testo è per donne forti e indipendenti, loro lo sono un po' meno (Voto 5)