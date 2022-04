Eurovision Song Contest 2022, Il Volo ospite della seconda semifinale con "Grande Amore"

Giovedì 28 Aprile 2022, 12:41

Dopo l’annuncio di Diodato e di Dardust, Rai ufficializza la presenza de Il Volo a Torino per la 66° edizione dell’Eurovision Song Contest. Gianluca, Piero e Ignazio saranno, infatti, sul palco della manifestazione in occasione della seconda semifinale, giovedì 12 maggio. Il trio, che ha rappresentato il nostro Paese nel 2015, porterà on stage proprio ‘Grande Amore’ con il quale si era classificato terzo. Sette anni fa, l’esibizione de Il Volo risultò, fra l’altro, la più vista della serata, a conferma dell’affetto del pubblico internazionale. La notizia della presenza de Il Volo è arrivata a poche ore dalla messa in vendita della seconda tranche di biglietti. Foto Ufficio Stampa – Kikapress/ Music: «Perception» from Bensound.com

