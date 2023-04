Gli Eugenio in Via Di Gioia: da Sanremo al tour per il decennale di carriera, passando per Celentano

Quale miglior modo per festeggiare dieci anni di carriera se non un tour nei club, da nord a sud Italia, macinando chilometri e chilometri in furgone on the road? In fondo è questa la dimensione degli Eugenio in Via Di Gioia, il gruppo outsider della scena indie pop italiana: quando nel 2020 il quartetto torinese composto da Eugenio Cesaro (voce, chitarra), Emanuele Via (pianoforte, fisarmonica), Paolo Di Gioia (batteria, percussioni) - il nome della band unisce i nomi e i cognomi dei tre - e Lorenzo Federici Basso) fu eliminato dai giovani del Festival di Sanremo con “Tsunami”, in sua difesa intervenne un altro grande outsider della canzone italiana. Adriano Celentano. “Una canzone gioiosa, fresca e fin troppo avanti per la malsana aria che si respira nelle gare canore”, fu il commento del Molleggiato.

Domani sera il tour, intitolato semplicemente “10 anni in tour”, fa tappa a Roma, all’Orion di Ciampino. Sul palco solo ed esclusivamente loro quattro come ai primi tempi, ma immersi in una scena piena di strumenti musicali con sorprese, momenti inaspettati e una scaletta pensata proprio per la festa: “Il concerto è un coro che raccoglie persone chilometro per chilometro, live per live, gradino dopo gradino. Una rete di tasselli coordinati come uno stormo sinuoso che si prepara a migrare”, dicono i componenti della band.

Il gruppo ripercorre le tappe principali della sua storia: dagli esordi con il Premio Buscaglione fino al Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, dal primo album “Lorenzo Federici” fino a “Amore e Rivoluzione” uscito nel 2022. In un decennio gli Eugenio in Via Di Gioia sono diventati un unicum nella scena musicale italiana per la loro capacità di unire canzoni, attivismo, riflessioni critiche, azioni concrete su ambiente e società, creando una grande comunità di ragazzi e ragazze che nella musica cercano una nuova forma di liberazione e indipendenza. L’approccio all’arte di strada è stato un loro fondamentale punto di partenza e ancora oggi gli Eugenio in Via Di Gioia riconoscono nel live la prospettiva migliore per incontrare le persone, catturare sguardi, reazioni e paradossi trasformandoli in canzoni e azioni necessarie per chi vuol essere parte attiva nella risoluzione delle sfide del nostro tempo.

Per dare il via alla festa, partita lo scorso 22 marzo da Venaria Reale, in provincia della loro Torino, è uscito anche un nuovo brano, “Tornano”: “Una canzone arrivata tutto d’un tratto, durante un viaggio di ritorno verso casa, quando gli amici dormono, la musica è spenta e il rumore delle ruote sull’asfalto porta la mente a viaggiare nei ricordi. Fa impressione accorgersi che non gli attimi di gioia ma i momenti più inaspettati, sottili e strani, se erano condivisi, diventino più intensi”. Dopo la tappa romana, la tournée proseguirà il 5 aprile a Padova e il 6 aprile a Milano, dove chiuderà.